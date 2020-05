(VIDEO) Coronavirus en España: las colas del hambre por la crisis pospandemia que inundan Madrid

25.05.20 - La grave crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus ha dejado en una situación muy delicada a miles de familias en España. Algunas no reciben ningún ingreso y no saben qué hacer para llegar a fin de mes, por lo que se ven obligadas a recurrir a la solidaridad de vecinos y comerciantes poder sobrevivir en España.Muchos de los barrios de la nación española comienzan a registrar en sus calles larguísimas colas de personas pobres que esperan durante horas para conseguir algo de comida gratis."Me gano la vida desde hace años dando clases particulares de inglés y de francés. Daba unas 35 horas de clases a la semana y, a 15 euros (US$16) la hora, me sacaba unos 2.000 euros (US$2.180) al mes, pero ya no", explicó Julián, un madrileño de 37 años."Pero entonces llegó el coronavirus y el gobierno decretó el estado de alarma. Empezaron a llegarme mensajes y correos electrónicos de mis alumnos diciendo que cancelaban las clases. En cinco minutos, todos mis ingresos se habían esfumado", indicó.Julián aguantó los dos primeros meses con algunos ahorros que tenía. "Pero se me han acabado", dijo.Ahora, desde hace cinco días, viene cada mañana al comedor social Ave María, en pleno centro de Madrid, gestionado por la Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María.