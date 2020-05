EEUU acusa a China de bloquear los vuelos de sus aerolíneas

Credito: Web

23-05-20.-El gobierno de Estados Unidos acusó a China de imposibilitar que las aerolíneas estadounidenses reanuden sus servicios en territorio chino, ordenando a cuatro aerolíneas chinas que le presenten sus horarios de vuelo, reseñó la agencia Reuters.



El Ejecutivo del presidente Donald Trump no llegó a imponer restricciones a las aerolíneas de China, pero dijo que las conversaciones con el país no han dado lugar a un acuerdo.



El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que está tratando de persuadir a China para que permita la reanudación de la actividad de las aerolíneas de pasajeros estadounidenses en su territorio, retrasó por un breve tiempo a principios de esta semana algunos vuelos chárter chinos por no cumplir con los requisitos de notificación.



El 31 de enero, EEUU prohibió la entrada a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en China durante los 14 días anteriores a su viaje, pero no impuso ninguna restricción a los vuelos chinos. Las principales aerolíneas estadounidenses decidieron voluntariamente detener todos los vuelos de pasajeros a China en febrero.