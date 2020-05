(VIDEOS) Chile: Reaparecen protestas y cacerolazos por hambre

18.05.20 - Pobladores de una populosa comuna en el sur de Santiago se enfrentaron el lunes con policías en protesta por la falta de alimentos y trabajo debido a la crisis provocada por el coronavirus, que mantiene en cuarentena total a la capital chilena.Los vecinos de El Bosque, una de las comunas capitalinas más pobres, protestaron por la falta de ayuda por parte del gobierno del derechista Sebastián Piñera, que afronta en la última semana un alza de los contagios y muertes por coronavirus.Con reclamos frente a la alcaldía y la municipalidad, los vecinos explicaron que muchos quedaron sin empleo, mientras que otros no pueden laborar producto de la cuarentena.En declaraciones a los medios, algunos puntualizaron que su protesta no era contra la cuarentena, sino por las pésimas condiciones en que viven, las cuales se han visto más agravadas por las restricciones sanitarias y de distanciamiento social.Otros señalan que no han recibido ninguno de los bonos o subsidios anunciados por el Gobierno en las últimas semanas para los sectores más desprotegidos, mientras que adultos mayores señalaban que las prensiones que reciben son totalmente insuficientes.Las protestas devinieron en fuertes disturbios, luego que las fuerzas de carabineros fueran enviadas a esa municipalidad de la zona sur de la capital para dispersar a los manifestantes con carros lanza agua y gases, que fueron repelidos con piedras y otros objetos por los participantes en la protesta.En la torre del edificio de Telefónica, ubicado en el centro de Santiago de Chile y escenario de la proyección en sus paredes de proclamas durante las protestas sociales que comenzaron el pasado octubre, apareció esta noche la palabra "hambre". Y por redes sociales circuló una convocatoria a hacer sonar las cacerolas contra el "hambre y la miseria", que fue secundada por algunos vecinos.Los enfrentamientos tienen lugar a pocas horas de que el presidente Sebastián Piñera anunciara nuevas medidas para enfrentar la pandemia de Covid-19, entre ellas la distribución de 2,5 millones de cajas con alimentos y otros productos de primera necesidad.Pero, los participantes en las protestas señalan que están pasando hambre y necesidades y que las ayudas del Gobierno demoran mucho en ser entregadas o simplemente no llegan a sus destinatarios.