(VIDEO) Brasil es el tercer país con más casos de covid-19

19.05.20 - Brasil, con un total de 254.220 casos, se convirtió este lunes en el tercer país del mundo con mayor número de diagnósticos del nuevo coronavirus, superando al Reino Unido, que tiene casi 250.000 contaminados.De acuerdo con datos oficiales, el país suramericano registra un total de 16.792 fallecidos por la Covid-19, luego que sumó 674 decesos en las últimas 24 horas.Brasil, en apenas 72 horas, pasó del séptimo al tercer lugar en número de contagios, dejando atrás a Francia, Italia, España y Reino Unido, este último con casi 250 mil enfermos por la Covid-19.Estados Unidos (con 1.5 millones) y Rusia (con 290.678 contagiados) ocupan las primeras dos posiciones en esta tabla.Expertos científicos indican que el número total de infectados en Brasil, que cuenta con 210 millones de habitantes, podría ser hasta 15 veces superior, porque no se han aplicado suficientes pruebas.En entrevista con teleSUR, el periodista y sociólogo Laurindo Leal Filho, afirmó que medidas del presidente brasileño Jair Bolsonaro van en contra de todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Asimismo, anotó que no hay planificación por parte del Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria, por lo que, consideró, no existen condiciones para que Bolsonaro continúe gobernando al gigante suramericano.Mientras la pandemia avanza, el ministerio de Salud es tutelado de forma interina por el general Eduardo Pazuello, que sustituyó el viernes al oncólogo Nelson Teich.Teich dejó el ministerio tras apenas 28 días en el gobierno de Jair Bolsonaro, quien minimiza el covid-19, a la cual calificó de «gripecita», y defiende el fin de las medidas de cuarentena así como la administración de cloroquina, empleada para combatir el paludismo, en el tratamiento de la enfermedad.Con información de agencias.