(EN VIVO) Secretario general ONU: "mundo postpandemia debe llevar a una sociedad más igualitaria y resiliente"

18.05.20 - “La reconstrucción del mundo después de la crisis de la Covid-19 debe conllevar a economías más igualitarias, más incluyentes, más duraderas y sostenibles, sociedades más fuertes y más resilientes”, afirmó este lunes el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, durante su participación en la 73a Asamblea Mundial de la Salud, que se realiza a través de una videoconferencia global este lunes 18 y martes 19 de mayo.Dijo que esta enfermedad es una señal de alarma, es el momento de que se ponga fin a la soberbia, “nuestros sentimientos no han de ser de impotencia. Hemos visto muchas expresiones de solidaridad, pero muy poca unión en nuestras respuestas ante la Covid-19”.El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró este lunes que que el mundo "está pagando un alto precio" por asumir estrategias divergentes para evitar la propagación de la Covid-19.Desde el inicio de la pandemia, detalló, la Naciones Unidas y un servidor “hemos abogado por una respuesta en tres puntos: primero una intervención sanitaria completa, coordinada, y en gran escala, orientada por la OMS y haciendo hincapié en la solidaridad en los países en desarrollo. Tenemos que aunar nuestros esfuerzos para ayudar a los más vulnerables y hacer un esfuerzo por ampliar nuestros sistemas de salud. Las medidas humanitarias tendrían que completar ese dispositivo”.Agregó que igualmente la ONU ha invertido en ampliar los servicios de salud mental para hacer frente al sufrimiento sicológico inmenso causado por esta enfermedad, ya sea el duelo, la depresión, la ansiedad o el temor del futuro.Se ha velado para hacer frente a las terribles consecuencias económicas y sociales de la crisis. Si no controlamos la propagación del virus “nuestra economía nunca conseguirá volver a crecer. Así paralelamente a las medidas sanitarias necesitamos el apoyo directo para ayudar a los hogares y a las empresas a mantenerse a flote. Tenemos que atender de manera particular a los más afectados: mujeres, personas de la tercera edad, los niños, los que reciben salarios bajos y otros grupos vulnerables”.Por eso “exhortamos a los miembros del G20 para coordinar un plan completo y a gran escala que relance la economía, que represente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Si los países desarrollados tienen los medios de conseguirlo ellos mismos necesitamos aumentar masivamente los recursos disponibles para los países en desarrollo”.En este sentido, Guterres ha pedido que se fortalezca el apoyo aportado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), del grupo del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales.Explicó el Secretario general de la ONU, esta claro que la reconstrucción postpandemia debe conllevar a economías más igualitarias, más incluyentes, más duraderas y sostenibles, sociedades más fuertes y más resilientes.Precisó además en la inauguración de la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra por primera vez de modo virtual, que la Organización Mundial de la Salud "es irremplazable", pero necesita más recursos para proporcionar ayuda a los países en desarrollo.Las principales funciones de la Asamblea Mundial de la Salud son determinar las políticas de la Organización, nombrar al Director General, supervisar las políticas financieras y revisar y aprobar el presupuesto por programas propuesto.Con información de Prensa VTV / TeleSUR