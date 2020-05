Trump despide al inspector general del Departamento de Estado por investigar a Mike Pompeo

16-05-20.-El presidente Donald Trump despidió al inspector general del Departamento de Estado, quien había sido designado durante el gobierno del presidente Barack Obama y cuya oficina criticó supuestos prejuicios políticos en la administración de esa agencia del gobierno federal para asuntos exteriores. La destitución es la más reciente de una serie de medidas contra los auditores independientes del poder ejecutivo que han encontrado fallas en el gobierno de Trump.

Un alto funcionario del Departamento dijo que Trump despidió a Steve Linick el viernes, pero no dio ninguna razón para su expulsión. En una carta al Congreso, Trump dijo que Linick —quien ocupaba el cargo desde 2013— ya no tenía su plena confianza y que su remoción entraría en vigencia en 30 días. Trump no mencionó a Linick por su nombre en la carta.

"Esto es para informar que estoy ejerciendo mi poder como Presidente para destituir al inspector general del Departamento de Estado, con efecto en 30 días a partir de hoy", dijo.

Eliot Engel, presidente demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, sugirió que estaba relacionada con una investigación que el inspector general había abierto sobre el secretario de Estado Mike Pompeo.

Linick será reemplazado por Stephen Akard, un exfuncionario de carrera del servicio exterior que tiene estrechos vínculos con el vicepresidente Mike Pence, dijo el funcionario, que no estaba autorizado para hablar del tema públicamente y que habló bajo condición de anonimato.

Cabe recordar Trump destituyó el pasado mes de febrero al principal experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Alexander Vindman, y al embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sonland, luego de que ambos testificaran en la investigación de la Cámara de Representantes para abrir el juicio político contra el mandatario.

*Con información de AP y Reuters