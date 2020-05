Los países con mas y menos contagiados de Sudamérica con covid-19 por cada 100 000 habitantes

Mientras en Sudamérica se empieza a debatir las reglas de la nueva normalidad, el número de casos no ha dejado de subir en las últimas semanas. Las cifras de contagio muestran que la transmisión del virus de manera comunitaria sigue siendo alta en países como Ecuador, Brasil, Perú y Chile. La directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, alertó de la situación con estas palabras: "ser cautelosos a la hora de iniciar la desescalada o relajación de las medidas de cuarentena, ya que levantar las restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación de la enfermedad y dar paso a un drástico aumento o la propagación en áreas contiguas". Desde el 26 de febrero, que se registró el primer caso de covid-19 en Brasil, los 12 países de la región ya alcanzaron los 325 628 infectados, mientras los fallecimientos se encuentran en 17 571, hasta este 12 de mayo del 2020.



Los datos de la docena de países sudamericanos muestran que el crecimiento de casos continúa, principalmente, en Brasil, Perú, Chile y Ecuador, aunque hay que aclarar que hay marcadas diferencias entre el número de muestras realizadas en cada territorio, lo cual incide en las curvas de contagio. Con esta aclaración, las actuales cifras muestran que si bien el mayor foco de contagio es Brasil, en donde su presidente Jair Bolsonaro rechaza públicamente el confinamiento, no es el primer país con más tasa de prevalencia, es decir, número de casos existentes por cada 100 000 habitantes. Perú, que ya supera el medio millón de pruebas de diagnóstico, está primero al tener 215 contagiados por cada 100 000, mientras que Brasil-por ser el más poblado de la región- registra 82, con 735 224 exámenes de laboratorio. Ecuador está en segundo lugar con 179 casos por cada 100 000 personas, pero hay que tomar en cuenta que el porcentaje de muestras represadas está entre el 17,5% y 26% en los últimos días y del total de muestras (85 223) un 35% dan positivo al virus. En consecuencia, Ecuador sigue teniendo nuevos casos cada día, principalmente, en las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro, Santa Elena y Los Ríos. Chile, cuyo presidente, Sebastián Piñera, ya se opuso a la cuarentena por su impacto económico y laboral, registra 169 infectados por cada 100 000 ciudadanos. En este país se han realizado cerca de 304 000 pruebas.

Los cuatro países registran una tasa de prevalencia del coronavirus mayor que naciones de Europa y Asia, en donde el contagio empezó antes y han corrido más test de PCR y anticuerpos, como Irán, Corea del Sur y Alemania. Estos dos últimos se han destacado por hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad, a través de pruebas masivas y de menor costo. Los países con tasas más bajas de Sudamérica son en este orden: Venezuela, Suriname, Paraguay, Argentina, Guyana, Uruguay, Colombia y Bolivia. Sin embargo, la directora de OPS cree que el número de casos continuará aumentando y esto podría llevar a los sistemas sanitarios de muchas de las naciones al colapso. Ecuador afronta la mayor mortandad de la región La Universidad John Hopkins solo registra los fallecimientos confirmados por país, pero hay que tomar en cuenta que cada uno tiene su forma de contar las defunciones.



En este contexto, las cifras muestran que Suriname y Guyana, las naciones más pequeñas de la región, registran pocos pacientes, pero una alta tasa de letalidad: 10% y 9%, respectivamente. Exceptuando ambos casos, Ecuador es el que más fallecidos ha tenido que sepultar de América del Sur. Su porcentaje de letalidad es de 7,65%, per cápita si se calcula con el número de decesos probables de morir con la infección, el porcentaje sube a 12,7%. Pero aun así no refleja la realidad, pues el Registro Civil tiene más de 10 000 muertes inusuales respecto al 2019, principalmente de Guayas, entre marzo y mayo del 2020. Brasil es el segundo que afronta más muertes de personas infectadas que no pudieron superar la enfermedad, por lo que su letalidad es de 6,96%. Siguen Argentina y Colombia. Respecto a la tasa de mortalidad por cada 100 000 habitantes, el Ecuador sigue siendo el que más caídos tiene: 14. Luego están Brasil y Perú con seis cada uno y Chile con dos.



Los porcentajes de letalidad de Ecuador y Brasil son mayores que los China, Irán, Corea del Sur, Alemania e, incluso, EE.UU. En el mundo, el país con la mayor tasa de letalidad es Francia con el 15%, sigue Reino Unido, que tuvo que optar por el confinamiento tras la expansión del virus en su territorio y luego está Italia y España, que ya cuentan con planes y reglas de la nueva normalidad…