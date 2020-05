Perú: 5.270 efectivos se han contagiado por COVID-19 en las Fuerzas Armadas y la Policía

La cifra de policías y miembros de las FF.AA. contagiados continúa en aumento.

14.05.20 - Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), son en esa nación sudamericana susceptibles víctimas del COVID-19. A diferencia de otros países de la región, en Perú, los efectivos de seguridad no parecen contar con los equipos apropiados para su protección. Reseño el Diario La Republica de esa nación.



Las cifras de casos positivos y fallecidos en ambas instituciones peruanas continúan en aumento. En la PNP existen, hasta el 14 de mayo, 82 decesos y 4.098 efectivos infectados. Así lo confirmó el ministro del Interior, Gastón Rodríguez.



Por otro lado, en las Fuerzas Armadas, 7 de sus integrantes han perdido la vida, de los cuales cinco pertenecen a la Marina de Guerra del Perú y dos al Ejército Peruano. En tanto, la cifra de contagiados asciende a 1.172 efectivos.



En todo Perú, el número de contagiados de coronavirus se elevó a 76.306 de acuerdo al último reporte difundido por el Ministerio de Salud. De ese total de infectados, 6.979 se encuentran hospitalizados y 806 en la unidad de cuidados intensivos (UCI), conectados a un ventilador mecánico. Asimismo, 24.324 personas ya recibieron el alta médica y 2.169 han fallecido.



Pese a estas elevadas cifras, existen personas que aún continúan incumpliendo las medidas decretadas por el Gobierno a fin de reducir los contagios masivos. Incluso estos infractores son parte de la Policía Nacional.



La noche del miércoles 13 de mayo se encontraron a seis efectivos y a dos civiles bebiendo licor y celebrando un cumpleaños en el interior de un centro deportivo ubicado en San Juan de Lurigancho.



No obstante, a pesar de que Perú es uno de los países de la región más afectado por la pandemia, desde el gobierno de Martín Vizcarra se impulsa la reapertura de otros sectores no escenciales de la economía.