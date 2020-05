Muestran en Policía Federal de Brasil video en caso Bolsonaro-Moro

Credito: PL

12.05.20 - La Policía Federal (PF) de Brasil mostrará hoy aquí en su sede el video de la reunión del 22 de abril en la Presidencia, citada por el exministro Sérgio Moro en sus acusaciones contra el mandatario Jair Bolsonaro.



La grabación fue aludida por Moro en su exposición de ocho horas del 2 de mayo en la Superintendencia de la PF de la sureña ciudad de Curitiba.



'Usted tiene 27 superintendencias de la Policía Federal' en el país y 'yo (Bolsonaro) quiero apenas la de Río' de Janeiro, dijo el exjuez que le manifestó el presidente durante su explosiva confesión.



En su testimonio, Moro denunció que en el encuentro de ministros en el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) fue forzado por Bolsonaro para reemplazar al director general de la poderosa agencia policial y también en la entrega de informes de inteligencia.



Por este audiovisual, quedará al desnudo si el gobernante ultraderechista interfirió o procuró hacerlo en el desempeño de la Policía Federal. Moro alega que renunció al cargo el 24 de abril por las intromisiones del excapitán del Ejército.



El video fue enviado el viernes al Supremo Tribunal Federal y el ministro Celso de Mello, decano de esa corte superior, autorizó el sábado por la noche a que las partes de la investigación tengan acceso al HD con las actas de la cita ministerial en Planalto, celebrada el 22 de abril.



Anoche el jefe de Estado pidió que el material fílmico del encuentro no sea publicado en su totalidad.



'No fue una declaración pública, fue reservada. Podría decir: Ya no tengo el video. No tengo obligación de tener el video. Pero asumí, la verdad por encima de todo. Ahora creo que se debe solo extraer la parte en la cual hablo de Moro', indicó Bolsonaro.



Ante preguntas de reporteros frente al Palacio de la Alvorada (residencia presidencial), el exmilitar argumentó que los órganos de investigación no deben divulgar el video completo.



Bolsonaro enfrenta la más grave crisis política desde su llegada al poder en enero de 2019 tras la abdicación de Moro, uno de los considerados superministros de su gabinete y quien, junto a sus abogados y otras autoridades judiciales, asistirá este martes a la transmisión del polémico video en la Policía Federal.

