Estudiantes rusos denuncian amenazas y "convocatorias forzadas" frente a la pandemia del Covid-19

11-05-20.-Conforme aumenta el número de los infectados de la COVID-19 en Rusia, las autoridades de Rusia han decidido reforzar el contingente de médicos con la incorporación de los estudiantes de cuarto y quinto curso de Medicina para frenar el avance del Covid-19.

Según la versión oficial, solo los que estén dispuestos a trabajar con enfermos de coronavirus son destinados a "zonas rojas", mientras el resto puede trabajar como personal administrativo y de apoyo.

Sin embargo, varios estudiantes se han quejado de que la "recomendación" oficial en realidad tiene carácter obligatorio y que muchos alumnos temen por sus vidas y las de sus seres queridos, al dudar de la disponibilidad de los equipos de protección necesarios para trabajar con enfermos de la COVID-19.

El 27 de abril, los ministerios de Salud y de Educación emitieron un decreto que ordena a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de medicina realizar una "formación práctica" en hospitales que tratan a los enfermos de COVID-19 a partir del 1 de mayo.

Sólo quedan exentos los que presentan "contraindicaciones médicas".

Según varios testimonios recabados por la agencia AFP, algunos estudiantes afirman que están siendo amenazados de exclusión si se niegan. Piden mantener el anonimato por miedo a represalias.

Además les preocupa la falta de equipos de protección individual en los hospitales. Las autoridades han reconocido que hay penuria, pero restan importancia al alcance.

Alexandra, de cuarto año de medicina en la universidad Setchenov, es tajante: si "los médicos carecen de medios de protección, dudo mucho que haya suficiente para nosotros".

También afirma que no la van a realojar y no quiere arriesgarse "a infectar a sus padres" que viven con ella. Sin protección ni experiencia, "no prestaremos ayuda y propagaremos la infección".

Elena, eswtudiante de segundo año en Setchenov y por lo tanto eximida de la movilización, afirma que algunos compañeros han recibido amenazas.

"Si no aceptas, no tendrás diploma ni especialización", les dijeron, según ella.

En un llamamiento anónimo publicado en las redes sociales, estudiantes de la universidad Pirogov pidieron al rector Serguéi Lukianov que establezca como principio el "voluntariado".

En este contexto, los estudiantes han lanzado una petición en la red pidiendo la anulación del decreto. Otro grupo organizó una protesta en Instagram contra el "trabajo forzado".

Por otra parte, Rusia superó hoy 11 de mayo, al Reino Unido e Italia en número de contagios por COVID-19 al alcanzar los 221.344 casos, informaron las autoridades sanitarias.

En las últimas 24 horas este país ha sumado otros 11.656 casos, de los que el 46,5 % son asintomáticos.Se estima los fallecimientosen 2.009 después de registrar este domingo otros 94 decesos

*Con Información AFP y Efe