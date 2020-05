China admite que covid-19 reveló "algunas lagunas" en su sistema de salud

Li Bin, viceministro chino de salud Credito: Web

09-05-20.-El viceministro de salud de China, Li Bin, reveló durante una rueda de prensa que el país tiene lagunas en sus sistemas y mecanismos de prevención en la lucha contra la pandemia de covid-19,



“La lucha contra la epidemia ha sido una gran prueba para el sistema y las capacidades de gobernanza del país”, dijo Li Bin, viceministro chino de salud.



Si bien ya el presidente chino Xi Jinping utilizó términos similares en febrero pasado, las declaraciones del viceministro tienen lugar en momentos en que los Estados Unidos reprocha a China haber disimulado información y haber gestionado mal la crisis, acusándola de ser el origen de la pandemia Una posición a la que se han sumado, parcialmente, algunas capitales occidentales.



En China, según cifras oficiales, más de 80.000 personas han sido contaminadas, y más de 4.600 han muerto de coronavirus, cifras que muchos estiman no reflejan la exacta magnitud de lo ocurrido.



En este mismo orden de cosas, el Reino Unido, Francia , Alemania y Australia cuestionaron la transparencia de la información aportada por Beijing desde el inicio del brote.



Londres advirtió que el gigante asiático deberá responder "preguntas difíciles" tras la crisis sobre la propagación del coronavirus, y aseguró que la cooperación con Beijing no podrá continuar "como si nada hubiera pasado".



Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al ser consultado durante una entrevista al diario Financial Times, respondió que cree que en China "pasaron cosas que desconocemos".



"No caigamos en esa especie de inocencia de afirmar actuaron mucho mejor a la hora de manejar esta situación No lo sabemos. Y claramente pasaron cosas que desconocemos".



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "hasta la fecha se desconoce la fuente del SARS-CoV-2, el coronavirus (CoV) que causa la COVID-19".



Todos los datos disponibles sugieren que el SARS-CoV-2 tiene un origen animal, y probablemente en el murciélago, y "no es un virus creado en laboratorio", de acuerdo a la OMS.



Ayer viernes, China declaró que apoya la creación, "cuando ceda la pandemia", de una comisión dirigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para evaluar "la respuesta mundial" al coronavirus.



*Con información de AFP