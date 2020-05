(VIDEO) Lo nuevo de Trump: "El coronavirus desaparecerá sin vacuna"

09.05.20 - El coronavirus "va a desaparecer sin vacuna" y "no vamos a volver a verlo, con suerte, tras un período de tiempo", afirmó este viernes el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una conferencia de prensa.El mandatario subrayó que podría haber un "brote" en otoño o el próximo año, "pero eventualmente se irá". "Hay algunos virus o gripes que vinieron y se fueron por una vacuna, y nunca encontraron la vacuna", dijo Trump y continuó: "Y han desaparecido. Nunca volvieron a aparecer. También mueren, como todo lo demás".Cuando los periodistas le preguntaron, si existen algunas evidencias para esas afirmaciones, el presidente respondió, que solo confía en la opinión de los médicos. "Dicen que se irá. Eso no significa este año, no significa que se irá, francamente, para el otoño o después del otoño, pero, finalmente, desaparecerá", aseguró.Sin embargo, el presidente del país más afectado por la pandemia, concluyó que "si tuviéramos una vacuna eso sería muy útil".Anteriormente, Trump declaró que la nación tendrá la vacuna contra el coronavirus "para finales de este año". El mandatario agregó que muchas compañías, entre ellas Johnson & Johnson, están impulsando su desarrollo y trabajando duro para conseguirla.Trump habla de la desaparición natural del virus mientras que su país sufre una grave crisis sanitaria por el brote del nuevo coronavirus. De hecho, EE.UU. es el más afectado por la pandemia con más 1,2 millones de infectados y 77 000 muertos.Video fuente: Medicina Integrativa y Complementaria