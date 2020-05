La justicia de Brasil ratificó una condena de 17 años de prisión para Lula

07.05.20 - Por unanimidad, tres jueces de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región rechazaron la apelación de la defensa de Lula Da Silva y confirmaron la condena impuesta en febrero de 2019 a 17 años, 1 mes y 10 días de prisión para el ex presidente.En aquel entonces Lula fue condenado por un tribunal que consideró probado que recibió de las constructoras Odebrecht y OAS unos 175 mil dólares en su casa de campo familiar en el estado San Pablo, a cambio de favorecerlas con la concesión de contratos con la petrolera estatal Petrobras.En la apelación, la defensa del líder opositor afirmó que hubo omisiones, contradicciones y obscurecimientos en el análisis penal y su condena por parte del tribunal.El ex presidente criticó el fallo, aunque dijo que “lo esperaba”, y añadió en las redes sociales: “Ellos serán desenmascarados. Yo espero estar vivo para verlo. Soy de una tierra en la que nos gusta pelear mucho.”Esta es la segunda condena de Lula en causas penales bajo el Lava Jato. También fue condenado en 2019 por el juez Sergio Moro, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que consideró que el dirigente era propietario de un departamento en Guarujá recibido en concepto de soborno, aunque en 2018 nuevos documentos confirmaron que el ex jefe de Estado no era su dueño.Por esta última sentencia, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) cumplió 580 días de cárcel y fue liberado en noviembre pasado, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) consideró inconstitucional que una persona fuera a prisión sin haberse agotado todas las instancias posibles de apelación.