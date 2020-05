OMS advierte que probablemente no se podrá volver a la normalidad después del fin de la pandemia

Organización Mundial de la Salud.

07.05.20 - La pandemia del coronavirus que actualmente vive el mundo se superará, pero cambiará la vida normal de la humanidad, aseveró este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"La pandemia de covid-19 eventualmente retrocederá, pero no puede haber una vuelta atrás a los negocios como siempre", dijo el médico durante una rueda de prensa en línea.



"No podemos seguir apresurándonos para financiar el pánico, dejando de lado la preparación. A medida que trabajamos para responder a esta pandemia, también debemos trabajar más duro para prepararnos para la próxima. Ahora es una oportunidad para sentar las bases de sistemas de salud fuertes en todo el mundo, algo que ha sido ignorado por mucho tiempo", continuó Ghebreyesus.



Asimismo, desaconsejó levantar las restricciones demasiado abruptamente. "El riesgo de volver al bloqueo sigue siendo muy real si los países no gestionan la transición con mucho cuidado y con un enfoque gradual", pronunció el jefe de la OMS.