(VIDEO) México reporta el máximo número de contagios en un día al alcanzar 1.609 nuevos casos Covid-19

En las últimas 24 horas el número de contagios se elevó en 6,2 por ciento, con 1.609 casos nuevos, reveló la noche del miércoles el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.En el informe técnico sobre el COVID-19 en el país latinoamericano se muestra que hasta este miércoles ya son 27.634 casos confirmados acumulados, de ellos 7.149 activos (al contraer la enfermedad en los últimos 14 días), mientras que 17.553 se encuentran contabilizados como sospechosos, y 2.704 defunciones, con 197 muertes en un día. Informó la agencia de noticias china Xinhua."Definitivamente cada vez tenemos más, y más casos se siguen dando. ¿Hasta cuándo? Será hasta que lleguemos a un punto máximo de transmisión y que, de acuerdo a predicciones matemáticas; las más recientes, es el 8 de mayo, y después, probablemente comenzará a disminuir el número", expuso el funcionario desde el Palacio Nacional.López-Gatell, quien en la víspera se congratuló por el leve aplanamiento de la curva epidémica en algunas entidades de México, dejó en claro este miércoles que "no hay que tener la expectativa de que el aplanamiento de la curva significa la desaparición de la epidemia".Es la primera vez que México registra más de 1,600 casos de un día al otro. El aumento más grande se había dado entre el jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo, cuando los registros marcaron un crecimiento de 1,515 nuevos casos. Indicó el portal de noticias Infobae.Por noveno día consecutivo, el país presentó nuevos positivos por encima de los mil casos. La última vez que se registraron menos de un millar de pacientes positivos fue el lunes 27 de abril, cuando se sumaron 852 pacientes.Además, de los últimos 15 días, apenas en tres ocasiones no se han superado el millar de casos en periodos de 24 horas, y los tres fueron consecutivos, entre el sábado 25 de abril y el mencionado 27 del mismo mes.Desde el pasado 23 de marzo se aplicaron medidas de mitigación, que hasta ahora se mantienen como el aislamiento social voluntario, la suspensión de clases en todos los niveles, así como actividades recreativas y no esenciales en la vida laboral tanto pública como privada, recordó al insistir en que las medidas de la llamada "sana distancia" es lo que permite reducir los contagios."La reducción de los contagios, depende de la reducción de la movilidad en los espacios públicos", aclaró el responsable de atender la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México, reconoció el trabajo de la sociedad para emprenderlas.Entre los positivos confirmados hasta este miércoles, la Ciudad de México es la que más acumula hasta ahora: 7,521 personas. Le siguen el Estado de México, con 4,661 pacientes y Baja California, con 2,097. Colima, con 31 confirmados, además de Durango, con 91, y Zacatecas, con 119, son las entidades con menos casos hasta ahora.