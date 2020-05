Ecuador: 19 alcaldes contagiados y 115 funcionarios municipales muertos por coronavirus

La mayor parte de los funcionarios afectados se concentran en la ciudad de Guayaquil, epicentro de la pandemia. Días atrás, los alcaldes y municipios se opusieron a la propuesta del gobierno de flexibilizar la cuarentena y exigían al Estado que se les transfiera recursos adeudados.

05.05.20 - La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) confirmó que hasta este domingo existen un total 115 funcionarios municipales fallecidos y 19 alcaldes que fueron contagiados por el virus.



La mayoría de los trabajadores infectados y muertos se ubican en la provincia del Guayas, con 14 de los 19 alcaldes contagiados y 84 de los 115 funcionarios fallecidos por el coronavirus. De estos últimos, 51 corresponden solo a Guayaquil, incluyendo al vicealcalde de Salitre, Jorge Semería.



Según Raúl Delgado, presidente de AME y alcalde del cantón de Paute en la provincia de Azuay, la cantidad de contagios entre los funcionarios se debe a que “todos los días están trabajando en las calles”. Por esto mismo, opinó que no se puede adeudarle sueldos a los trabajadores municipales.



En este sentido, a fines de abril pasado una gran parte de los municipios del país rechazaron las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno de ir a un proceso de apertura de la cuarentena por considerar que no están dadas las condiciones. Y a la vez exigieron que se les transfieran los recursos adeudados por el Estado.



“Me parece injusto que yo tenga personas saliendo todos los días a hacer la recolección de desechos sólidos, barriendo las calles, garantizar el agua las 24 horas del día y no le paguemos el sueldo”, sostuvo Delgado al consultarle sobre el pedido de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de que los municipios que tienen dinero en sus cuentas los usen durante esta emergencia.



“Tienen mil millones, gasten, eso no es así, no solo es el tema de los salarios, nosotros también estamos comprando víveres, incluso, como municipios pequeños”, recalcó.



Semanas atrás, el presidente y la ministra Romo, anunciaron que a partir de este lunes regirá un semáforo epidemiológico para definir el retorno a la jornada laboral y dejaron en manos de los municipios los detalles. Para la mayoría de los alcaldes esta propuesta es un “lavado de manos” por parte del gobierno y decidieron seguir con el semáforo rojo, es decir, en aislamiento obligatorio.



Hasta este domingo los casos confirmados ascienden a 29.538 y los fallecidos a 1564. A su vez, existe la sospecha de otras 1312 muertes causadas por el virus.

