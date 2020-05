(VIDEO) “Los movimientos populares son la contención social en los territorios”

04.05.20 - ¿Qué hacer desde los pueblos para lograr un mundo nuevo? Es la pregunta que se hace gran parte de la sociedad. Sobre ella, aportaron ideas los dirigentes John Henry González, de Colombia, Nalu Faria, de Brasil, y Manuel Bertoldi, de Argentina.“La pandemia pone muy visible la profundización del conflicto capital-trabajo. Hay una lógica innegociable del capital sobre la vida”, comenzó Faria y agregó que mucho de lo que está sucediendo se ve “agravado por los años de políticas neoliberales, por la destrucción de del sistema de salud y protección social”. “Muchos sostienen que vamos a ser otros después del virus. Nosotros y nosotras consideramos que eso no va a suceder así, naturalmente”, opinó.“Vamos a seguir están estructurados bajo la lógica del sistema capitalista, y por lo tanto por el patriarcado, el neoliberalismo y el colonialismo”, explicó la militante feminista. Asimismo aseguró que están luchando por “cambios estructurales”.Desde su punto de vista “uno de los primeros desafíos” que de quienes quieren “construir un mundo distinto” es “librar una batalla ideológica muy fuerte para profundizar los debates que están sobre la mesa”.En segundo lugar González, integrante del Congreso de los Pueblos, expresó que ante este escenario “se hace cada vez más evidente que lo que genera riqueza es el trabajo” y que en los próximos años “lo fundamental para la población va a ser poder asegurar el alimento y otros productos quedaran en un segundo plano”.“Nuestro trabajo está orientado en el sector rural en el desarrollo de una reforma agraria, en el reconocimiento del campesinado y el desarrollo de una economía propia”, relató y opinó que hoy por hoy “es aún más necesario acortar las distancias entre los pueblos urbanos y rurales”.Por último Bertoldi, referente de Vamos-Frente Patria Grande, destacó que “gran parte de los movimientos populares son los que hoy están generando la contención social en los territorios”. “También ha habido algunas iniciativas de articular una necesaria disputa ideológica entre los diferentes movimientos populares de toda la región”, dijo.“La mayoría de la clase trabajadora hoy no se encuentra enmarcada en trabajos del mercado formal, con una relación con el patrón. En ese marco, muchos compañeros y compañeras si no salen a buscar el trabajo no tienen ningún tipo de ingreso”, subrayó. En ese sentido analizó que es necesario que el Estado “se haga cargo de subsidiar mediante un ingreso extraordinario a estas familias” y remarcó que “las mayores perjudicadas de esta situación son las mujeres”.Por último se refirió al rol del Estado en la crisis. “Está claro que los servicios de salud, la necesaria garantización de la alimentación y la seguridad pública tienen que ser pilares de la política de planificación de un Estado Nacional”, enumeró. “En cuanto a la alimentación es clave que tenemos que poner realmente en discusión qué perspectiva queremos desde nuestros Estados Nacionales y desde los procesos de integración”, completó.Finalmente mencionó el proyecto que se está impulsando en Argentina el Frente Patria Grande para construir una empresa pública de alimentos.—————-Voces del Alba fue un espacio radial en donde se abrieron diálogos con intelectuales, militantes y referentes políticos de todo el continente para incentivar debates de la actualidad que la crisis global desafía a reflexionar. Por el mismo pasaron más de 18 participantes de más de 10 nacionalidades latinoamericanas y caribeñas.