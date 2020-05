España: tras 49 días de confinamiento, los españoles vuelven a disfrutar al aire libre

Muchos españoles salieron a los parques a disfrutar de una caminata

3 de mayo de 2020.- Miles de españoles salieron este 2 de mayo a las calles para pasear, montar en bici o hacer deporte, en la primera jornada de permiso tras 49 días de estricto confinamiento por la pandemia del COVID-19.



Parecía un sábado cualquiera en Barcelona, con los paseos y avenidas llenas de gente que salió a aprovechar un fin de semana primaveral, si no fuera por los comercios y restaurantes cerrados, la abundancia de mascarillas y el visible espacio entre transeúntes.



Por primera vez desde que el Gobierno español decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, miles de españoles tomaron un descanso del estricto confinamiento que mantenían desde el 14 de marzo.



Los más madrugadores fueron sin duda los deportistas, que a partir de las 6 de la mañana comenzaron a ocupar las calles de localidades de toda España.



A pie, en patinete o en bici, miles de personas aprovecharon las cuatro horas de permiso matutino decretadas por el Gobierno para mover el cuerpo fuera de las paredes de sus domicilios.



Los lugares más concurridos fueron sin duda los paseos marítimos, avenidas verdes y senderos, que en algunos momentos tenían tanta afluencia de gente que se hizo difícil mantener la distancia de seguridad.



Otros optaron por dar un paseo, solos o acompañados de otra persona, tratando de respetar las medidas de seguridad y la mayoría con mascarilla.



Aunque en muchas ciudades de España las zonas verdes se mantuvieron cerradas, el Ayuntamiento de Barcelona optó por abrir algunos parques y cerrar el tráfico de vehículos en ciertas calles con el fin de evitar aglomeraciones.



No obstante, la acumulación de personas fue inevitable en los sitios más populares para hacer deporte, como la carretera de les Aigües o el paseo marítimo de la Barceloneta, donde la policía tuvo que intervenir para mantener el distanciamiento.



El presidente aseguró que la población "se merece" el relajamiento de las restricciones pero advirtió que todavía hace falta "prudencia" y "responsabilidad personal", especialmente en cuanto a la higiene y el distanciamiento social.



A las 10 de la mañana, bastante puntuales, los vecinos del centro de Barcelona se dirigían de nuevo a sus domicilios. Era el turno de los mayores de 70 años, hasta las 12 del mediodía, cuando toca salir a los niños.



El próximo lunes, día 4 de mayo, se activarán nuevas medidas de desescalada, como la apertura de peluquerías y otros establecimientos que admiten cita previa, además de restaurantes y cafeterías, que podrán recibir a clientes para recoger pedidos.



No obstante, Sánchez instó a los ciudadanos a "no bajar la guardia" y extremar la higiene y el distanciamiento, bajo el riesgo de que un nuevo brote les arrebate la libertad que hoy recuperaron.