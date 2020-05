Noam Chomsky calificó sanciones de Trump a Irán como sádicas

Noam Chomsky Credito: Agencias

2 de mayo de 2020.- El reconocido politólogo Noam Chomsky califica de “puro sadismo” las sanciones antiraníes de Trump y asevera que sus políticas demuestran que es persona sádica.



En una parte de un diálogo concedido a la agencia de noticias persa IRNA, publicada este sábado, el también célebre lingüista norteamericano ha criticado fuertemente la campaña de la presión máxima del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y el aumento de las sanciones contra Irán en medio del brote del nuevo coronavirus.



“Las sanciones son fundamentalmente ilegítimas y continuarlas durante la pandemia es puro sadismo”, ha enfatizado.



Chomsky, un fuerte crítico de la Administración de Trump, en una entrevista con el pensador y activista croata Srećko Horvat, había alertado anteriormente que los problemas en Irán se han exacerbado debido a la presión de las sanciones aumentativas de EE.UU. y adujo que las restricciones se han ajustado deliberadamente para aumentar el sufrimiento del pueblo.



“Uno de los aspectos más impactantes y violentos de las sanciones es que la Casa Blanca las utiliza para maximizar el dolor de una manera completamente consciente”, aseveró.



Estados Unidos no solo se ha negado a levantar las sanciones contra Irán, sino que las endureció varias veces en las últimas semanas, lo que hace casi imposible que la República Islámica de Irán acceda a medicamentos y equipos médicos que salvan vidas.



En un momento que el país persa protesta ante las organizaciones internacionales y pro derechos humanos por las sanciones demoníacas de EE.UU. Trump, afirmó al principio de abril que Washington no tiene “responsabilidad moral” para levantar las sanciones antiraníes si Irán no lo solicita en su lucha contra la COVID-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.



El rechazo de Washington se produce a pesar del llamado de varios países y organizaciones internacionales que exigen el alivio de las restricciones a medida que el país lucha con el brote del coronavirus.