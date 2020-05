EEUU: Ya van más de 30 millones de personas despedidas de sus trabajos en un mes y medio

2 de mayo de 2020.- Los duros efectos de la parálisis por el Covid-19 y de la recesión anterior a la pandemia que sufren las economías centrales, se materializan con fuerza: 3,8 millones de personas solicitaron beneficios de desempleo en Estados Unidos la semana pasada, mientras las economías europeas reportaron fuertes caídas en su PIB en el primer trimestre. Entre tanto, Corea del Sur no registró ningún contagio en dos meses y Yemen reportó sus dos primeros muertos por el virus.



Abril termina, pero la batalla contra el nuevo brote de coronavirus se mantiene. Con 3.206.333 infectados en todo el mundo, el virus parece ir cediendo terreno en China, donde apareció por primera vez a finales de 2019, mientras en América Latina su curva de crecimiento continúa en ascenso.



Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de contagiados con 1.040.488 y también de fallecidos -registra 60.999 de los casi 228 mil a nivel mundial-. España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania, están por debajo según el rastreador de la Universidad Johns Hopkins, al que se trepó Turquía de séptimo con 117.589 casos, por encima de Rusia que ya superó la barrera de los 100.000 contagios.



Brasil está cada vez más cerca de superar a China en el número de infectados (79.685 frente a 83.944). La cifra de recuperados se acerca lenta pero esperanzadora, casi al millón.



Estas son algunas de las noticias destacadas de este jueves 30 de abril sobre el impacto del brote a nivel global:



3,8 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo



El mercado laboral continúa registrando pérdidas en el país a causa de la pandemia. Según el Departamento de Trabajo, la semana pasada se presentaron 3,8 millones de solicitudes nuevas para acceder a beneficios para desempleados, elevando así a 30,3 millones el recuento de personas que perdieron su trabajo en las últimas seis semanas.



El nuevo reporte que se dio a conocer este jueves se basó en datos de la semana que finalizó el 25 de abril. Pero este es apenas un estimado, que deja por fuera a una buena parte de los trabajadores independientes e informales que no tienen acceso a estos beneficios.



Incluso una parte de los empleados independientes que fueron escogidos de manera temporal en marzo para recibir beneficios por desempleo según la Ley CARES, no fueron incluidos en el reporte, ya que solo 21 estados lograron actualizar sus bases de datos porque solo 11 estados pusieron en marcha el programa hasta la semana pasada, según registro ‘Politico’.



Se espera que estas cifras aumenten, ya que el virus está lejos de abandonar el país, que ha perdido más personas en su batalla contra el Covid-19 que en la Guerra de Vietnam

