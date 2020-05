Coronastrike: Convocan a huelga en Nueva York y otras regiones de EEUU contra pago de renta este 1 de mayo

Los promotores de la protesta desde el encierro piden a la ciudadanía que no vaya a trabajar y que no compre en negocios.

01.05.20 -Los impulsores de la campaña en redes #Coronastrike buscan que el llamado en el ciberespacio se traslade este 1 de mayo a los hogares de estadounidenses , en una especie de huelga masiva desde el encierro en la fecha en la que millones de inquilinos se verán imposibilitados de pagar un segundo mes de renta desde que empezó la pandemia.

En esa fecha también considerada por uniones obreras y organizaciones socialistas como el de los trabajadores, los activistas de la campaña apuestan a que más usuarios de redes se pronuncien desde sus respectivos espacios en favor de los derechos de los trabajadores y sus familias.

Con etiquetas como #Coronastrike, #RentStrike #Canceltherent y #MayDay miembros de grupos como Cooperation Jackson y Black Socialists in America promueven en redes desde hace más de un mes una declaración masiva desde el encierro para exigir una cancelación en el pago de renta, el derecho a la salud y otros reclamos en beneficio de los trabajadores, hoy más impactados que nunca por los efectos económicos colaterales del coronavirus. Los promotores piden a la ciudadanía que no vaya a trabajar y que no compren en negocios como parte de la protesta.

Aunque las publicaciones con el pedido de cancelación del pago de la renta desfilan en redes desde el inicio de la emergencia sanitaria por parte de residentes en Nueva York y otras regiones estadounidenses, la expectativa es que a partir de este jueves, 30 de abril, el emplazamiento sea uno masivo. En NY, la orden del gobernador Andrew Cuomo se limita a una prórroga de pagos y prohibición de desalojos por tres meses. Sin embargo, las autoridades no han ordenado por ley la cancelación de la obligación del pago de alquiler. Al momento, lo que pague cada residente y en qué momento, dependerá de las condiciones de cada uno y los acuerdos a los que llegue con el casero.

Los impulsores de la movilización consideran que los incentivos de ayuda económica que distribuye el Gobierno federal son solo una manera de tranquilizar a las personas, sin atacar el problema de raíz: la desigualdad sistémica.

"Sin trabajo, no hay dinero; y sin dinero, no hay manera de pagar la renta, o comprar comida o proveer para nosotros o para nuestras familias…Ayuda de auxilio. Cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir. Muchos de nosotros estamos bajo órdenes de "shelter in place’. No todos podemos trabajar desde casa. Necesitamos hacerle saber al Gobierno que no nos vamos a sentar ociosamente y esperar", indica un mensaje en la página de Facebook "Corona Strike" sobre la iniciativa.

"Los capitalistas y los caseros ganan cuando estamos divididos, asustados o peleando nuestras propias batallas en solitario. Lo que necesitamos que muchos de nosotros es romper con eso para que no se salgan con la suya. Nosotros tenemos una oportunidad mucho mejor para coordinar nacional e internacionalmente…", plantean desde la página web http://www.coronastrike.us/.

Priscilla Grim, una activista de la huelga en Nueva York, dijo a El Diario que esperan que las personas se unan ya sea con sábanas con llamados desde sus ventanas, con mensajes en sus autos y hasta mediante la creación de grupos de inquilinos para responder al acoso de algunos caseros por el pago atrasado de la renta a pesar de las condiciones económicas actuales.

Ante la realidad de que muchos trabajadores decidirán salir de sus casas para cumplir con obligaciones laborales y obviar el llamado por considerar que no tienen otra opción, Grim argumentó: "Al menos en Nueva York, las compañías de utilidades se han comprometido públicamente en mantener sus servicios y a trabajar con la gente que debe dinero de electricidad, gas y otros gastos mensuales. Fuera de nuestro estado, las autoridades de cobro de utilidades son draconianas al tratar de obtener pagos atrasados. Es entendible que quieran regresar a trabajar, pero es peligroso y están poniendo ante el virus mortal, ¿para qué?. Dicho esto, iniciativas y fondos de solidaridad han surgido en muchos lugares para suministrar asistencia con dinero, entregas de alimentos y otras necesidades".

"Estamos en un momento en que más de 24 millones de personas están desempleadas. Con los números más altos desde la ‘Depresión’, parece que los negocios en este país han empezado la huelga contra los trabajadores. Las grandes empresas de todas las industrias están en huelga para no pagarle sueldos dignos ni pagar impuestos, proveer opciones de cuidado de salud accesibles y garantizar el tiempo fuera pago para cuidar de nosotros y de nuestras familias…Estos son problemas de larga existencia, creados y mantenidos por los que ostentan el poder, y no puede continuar. ¿Quién va a cambiar esto si no somos nosotros?", planteó la entrevistada.

Por otra parte, la portavoz, además, favoreció la legislación "Rent and Mortgages Cancellation Act" de la representante demócrata Ilhan Omar, que dispone la cancelación del pago de alquiler y de hipotecas mientras dure la emergencia.

Otras organizaciones que promueven la huelga son: Jobs for Justice, Local 100 Fightback, No New Jails NYC y Occupy Wall Street.

Con información de El Diario.