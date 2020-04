EEUU: Embajada de Cuba en Washington fue atacada con disparos en la madrugada

Embajada de Cuba en EEUU atacada a disparos

Orificios de bala en las paredes de la embajada de Cuba en EEUU

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado



A continuación el texto:



En horas de la madrugada de este jueves 30 de abril de 2020, un individuo desconocido disparó con un arma de fuego contra el edificio de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. No hubo daño para el personal de la misión, el cual se encuentra seguro y protegido, pero sí deterioros materiales para el edificio resultantes del impacto de los disparos.



El individuo, de cuya identidad el gobierno cubano no tiene información, fue detenido por las autoridades locales en el lugar de los hechos y se encuentra bajo custodia.



La misión diplomática de Cuba, ubicada en la ciudad de Washington D.C., cuenta con un sistema de protección y seguridad para enfrentar cualquier amenaza contra el personal y las instalaciones.



El gobierno de Cuba espera por la correspondiente investigación de las autoridades estadounidenses sobre la identidad y las motivaciones del autor de esta agresión, así como sobre las circunstancias que rodean al hecho. El Departamento de Estado está al tanto de lo ocurrido.



Es una obligación de los Estados adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de una misión diplomática acreditada en su país contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.



La Habana, 30 de abril de 2020