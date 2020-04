(VIDEO) Nueva York: Encuentran camiones llenos de cadáveres en estado de descomposición cerca de una funeraria

30.04.20 -La policía de Nueva York ha iniciado una investigación después de que se recibieran llamadas de vecinos de Brooklyn quejándose por el mal olor que presuntamente provenía de decenas de cuerpos almacenados frente a una funeraria en camiones de la cadena U-Haul -normalmente alquilados por horas para mudanzas-, y que los agentes pudieron apreciar en estado de descomposición.Los agentes han abierto una investigación al respeto. John DiPietro, dueño de una propiedad cercana, comentó al periódico que según sus observaciones los cuerpos llevaban varias semanas en aquellos camiones en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.La funeraria Andrew T. Cleckley explicó a los policías que los cadáveres tenían que ser trasladados a un crematorio, pero nadie llegó a recogerlos, comentaron fuentes del citado medio. Los cuerpos estaban en camiones alquilados, que normalmente se utilizan para las mudanzas, con el hielo colocado dentro para su mantenimiento.Un oficial detalló a AP que la funeraria logró encontrar un camión con refrigeración más tarde aquel día. Otro comentó a The New York Times que la funeraria empezó a almacenar cadáveres en camiones después de que su refrigerador dejara de funcionar debidamente.Los agentes creen que la mayoría de los cuerpos en los camiones frente a la funeraria de Brooklyn son de personas que han muerto por el coronavirus.Aunque la policía ha dicho que no se ha cometido ningún crimen, inició una investigación por la cantidad de cuerpos almacenados sin refrigeración.Video Fuente: Diario El Mundo