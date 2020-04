(VIDEO) EEUU: El Pentágono publica videos de supuestos ovnis filmados por pilotos de la marina

28-04-20.-El Pentágono desclasificó oficialmente el lunes y publicó tres videos de lo que parecen ser objetos voladores no identificados, ovnis.Los videos granulados, previamente filtrados en línea, muestran a los pilotos de la marina de los EEUU encontrando lo que se sospecha que son ovnis. Según una declaración publicada por el Pentágono, uno de los videos fue tomado en 2004 mientras que los otros dos fueron filmados en 2017.El Pentágono informó que los vídeos se han publicado “para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si el material que ha estado circulando era real o no”, o “si hay algo más en los vídeos”, y añadió que los fenómenos aéreos observados en el vídeo “siguen caracterizados como ‘no identificados'”.Los vídeos han estado circulando en el dominio público después de su difusión no autorizada en 2007 y 2017, según la declaración. Dos de los vídeos fueron publicados por el periódico New York Times, mientras que el tercero fue difundido por una organización científica privada y de medios de comunicación llamada el grupo ‘To Stars Academy of Arts and Science’.En los últimos años se ha informado de la entrada de aeronaves no autorizadas y/o no identificadas en varias zonas de tiro controladas por el Ejército y en el espacio aéreo designado. Para ello, la Armada de los Estados Unidos ha iniciado nuevas directrices para informar sobre aeronaves no identificadas a los pilotos y demás personal de la Armada.