China advierte a Australia con boicot por pedir investigar origen del Covid-19

27-04-20.-El embajador de China en Australia, Cheng Jingye, advirtió este lunes con boicotear el consumo de productos australianos, entre ellos el vino, si Canberra insiste en investigar el origen de la pandemia del Covid-19.

Cheng, alertó de las consecuencias que podría acarrear para el país insistir en la apertura de una investigación sobre el virus, y dijo que "la sociedad china está frustrada y se siente decepcionada por lo que está haciendo Australia".

"Si esto va a ir a peor, la gente va a plantearse si vale la pena acudir a un país que no es tan amigable con China como parece", manifestó antes de advertir de que "los turistas quizá se lo piensen dos veces", afirmó durante una entrevista con el diario local The Australian Financial Review.

"Quizá se planteen por qué deben beber el vino australiano o comer su carne"

Sus palabras tienen lugar después de que la ministra australiana de Exteriores, Marise Payne, expresara este domingo el deseo del gobierno federal de que se realice una investigación mundial e independiente sobre el origen de la pandemia de COVID-19.

También expresó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no debería hacerse cargo de las investigaciones y que cualquier iniciativa para esclarecer la verdad debería contar con la cooperación internacional.

Australia se suma así a Francia, EEUU y el Reino Unido que han mostrado descontento y desconfianza con la versión de China sobre el origen del virus.

Londres advirtió este jueves a China que deberá responder a cuestiones difíciles: como por ejemplo por qué no paró la expansión del virus más temprano.

EEUU acusó a China de haber disimulado la gravedad de la epidemia por lo que congeló los fondos a la Organización Mundial de la Salud a la que acusa de minimizar el virus alineándose con los chinos.

El presidente de Francia, Enmanuel Macron señaló que hay muchas "zonas oscuras en la gestión de la epidemia por parte de China y aseguró que hay cosas que ocurrieron y que no sabemos".

*Con información de Efe y Afp