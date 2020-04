Un asesor del presidente surcoreano asegura que Kim Jong-un está "vivo y bien"

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un Credito: web

27 de abril de 2020.- El asesor de política exterior del presidente de Corea de Sur, Moon Chung-in, ha asegurado que el líder norcoreano, Kim Jong-un, está "vivo y bien" en medio de los reportes que aseguran que habría fallecido.



Según comentó a CNN, Kim Jong-un se encuentra en la zona turística de Wonsan, en la costa este de Corea del Norte. "Nuestra posición de Gobierno es firme. Kim Jong-un está vivo y bien. Ha estado en el área de Wonsan desde el 13 de abril. Hasta ahora no se han detectado movimientos sospechosos", señaló Moon.



Kim Jong-un no ha sido visto en público desde el pasado 11 de abril, un hecho que ha generado numerosas especulaciones sobre su estado de salud.



Informaciones contradictorias



Los rumores sobre la salud del líder norcoreano se multiplicaron después de que no estuviera presente en la celebración del 108.º aniversario del nacimiento de su difunto abuelo y fundador del país, Kim Il-sung, el pasado 15 de abril.



Así, la vicedirectora del canal Hong Kong Satellite Television afirmó la semana pasada, citando a una "fuente muy sólida", que Kim Jong-un estaba muerto.



A su vez, la revista japonesa Shukan Gendai reportó el pasado viernes que el líder norcoreano se encontraba en "estado vegetativo" después de someterse a una cirugía cardíaca a principios de este mes.



Entre tanto, este domingo la radio estatal de Corea del Norte informó de que Kim "expresó su gratitud" a los trabajadores involucrados en la construcción de la nueva ciudad de Samjiyon, sin especificar de qué forma se comunicó el mensaje. Asimismo, el periódico estatal Rodong Sinmun publicó este lunes 27 de abril que el líder norcoreano había enviado un mensaje de agradecimiento a los obreros que trabajan en la construcción de la zona turística de Wonsan-Kalma.