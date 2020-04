EEUU: Reciente investigación indica que Covid-19 llegó en marzo y se propagó en silencio entre los estadounidenses

26.04.20 - El COVID-19 posiblemente se propagó en múltiples ciudades de Estados Unidos (EEUU) mucho antes de que los ciudadanos supieran sobre la llegada de esta pandemia, reseñó The New York Times, citando una nueva investigación de la Universidad del Nordeste.



Según recoge la agencia de noticias china Xinhua, para el momento en que la ciudad de Nueva York confirmó su primer caso de coronavirus el 1 de marzo, “miles de contagios ya se habían propagado en silencio por la ciudad”, señala el informe titulado: “Brotes ocultos se propagaron por las ciudades estadounidenses mucho antes de que los estadounidenses lo supieran, señalan los cálculos”, publicado el pasado jueves en nytimes.com.



Brotes ocultos también se estaban “propagando sin detectar casi por completo” en Boston, San Francisco, Chicago y Seattle, “mucho antes de que las pruebas demostraran que cada ciudad tenía un problema mayor”, indica el informe, que cita los resultados de un modelo de la propagación de la enfermedad realizado por los investigadores de la Universidad del Nordeste.



“Incluso a inicios de febrero, mientras que el mundo se enfocaba en China, el virus no sólo probablemente se estaba propagando en múltiples ciudades estadounidenses, sino que también estaba sembrando brotes de contagios en otras partes en Estados Unidos, descubrieron los investigadores”, señala el informe que es citado por Xinhua.



En las cinco principales ciudades de Estados Unidos, hasta el 1 de marzo, sólo había 23 casos confirmados de coronavirus, aunque de acuerdo con el modelo del Nordeste, para entonces podría haber habido en realidad unos 28.000 contagios en esas ciudades, añade el informe.



Las autoridades sanitarias del condado de Santa Clara en el estado occidental de California, confirmaron el martes que dos pacientes murieron al menos tres semanas antes del primer fallecimiento conocido en el país que fue el 29 de febrero en Kirkland, estado de Washington.

