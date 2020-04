Para Diálogo 2000-Jubileo Sur, frente a la pandemia y la crisis, la mejor propuesta es Suspender, Investigar y No Pagar la Deuda

Diálogo 2000, organización argentina afiliada a la red mundial de Jubileo Sur, a la cual pertenece el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, insiste en la suspensión, investigación y no pago de la deuda externa, en vez de simplemente suspender pagos sólo hasta fin de año sobre algunos bonos bajo ley argentina, como lo ha decidido el gobierno de ese país, presidido por Fernández.

La medida adoptada le permite disponer (temporalmente) al gobierno de casi 10 mil millones de dólares de la Deuda. A la vez ha formalizado su oferta de canje a los prestamistas privados que tienen en sus manos un 20% de la deuda reclamada a ese país: unos 66.000 millones de dólares (MD) en bonos emitidos en divisas y bajo ley extranjera.

Pero, como lo señala Diálogo Dos Mil - Jubileo Sur en un comunicado, la propuesta fue rápidamente rechazada por los principales prestamistas, en los términos planteados por el gobierno, aunque dejaron abierta la puerta de negociación. Estos prestamistas, en su mayoría fondos de inversiones que en varios casos manejan una suma de recursos más grande que la economía argentina completa, y buscan del país una “mejora” de la oferta. [i]

El gobierno -dice Diálogo 2000- argumenta que quiere pagar pero que no hay cómo; anuncia que el 22 de abril no pagará un vencimiento de 500 MD, iniciando una cuenta regresiva de 30 días que lleva a un acuerdo, o un default.

Según lo expone el comunicado, fechado en 21 de abril 2020, "la oferta del gobierno es una propuesta de pago. Busca respetar, expresada en la voluntad de pagar y la buena fe que proclama, la lógica del sistema de deuda perpetua: la lógica de los grandes prestamistas/usureros/ saqueadores que pueden decidir cobrar menos hoy para continuar cobrando más mañana. No cuestiona la validez de los reclamos contabilizados ni la necesidad que provocan de un modelo productivo centrado indefectiblemente en mayor explotación de las y los trabajadores y en más megaproyectos extractivistas como fuente de divisas. Todo para continuar tributando al dios mercado, “honrando” y “sirviendo” la deuda y la concentración, hambre y contaminación que genera".

Desde Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, expresan estar convencidos que el país precisa otra propuesta. Una propuesta que para esta organización anti-deuda rompe con esa lógica y materializa la voluntad – también expresada por el gobierno - de no mantener atado a la usura y los intereses del gran capital, al presente y futuro de la Argentina y "todes" (en lenguaje de género) sus habitantes.

Afirma Diálogo 2000-Jubileo Sur que "entre la crisis socioeconómica y ecológica provocada por esta misma lógica y modelo, la pandemia y la crisis capitalista en cuyo contexto emerge, no debe haber apuro por acordar un nuevo esquema de pagos. Mientras el mundo entero se precipita con gran incertidumbre a escenarios inimaginables hace apenas unas semanas, el gobierno se propone calmar apetitos por definición insaciables. Más bien precisamos priorizar de verdad la salud y poner en movimiento la conciencia de la dominación ejercida a través del sistema de la deuda, recuperando para el pueblo el derecho soberano a no pagar no solo lo que no podemos, sino fundamentalmente lo que no debemos y no queremos pagar".

La verdadera Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza

Así lo afirma esta organización argentina vinculada con la red mundial de Jubileo Sur, cuando dice que "precisamos, justamente, una propuesta que reconoce que la verdadera Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza. Una propuesta que parte de suspender todo pago e investigar a fondo la legitimidad y legalidad de la deuda financiera reclamada para anular y dejar de lado lo que el pueblo no debe. Una propuesta que exige la repatriación y reparación de las deudas mal habidas y fugadas".

Argumantan que "la pretendida deuda... es una estafa". Consideran que el pago que ahora se negocia, es pagado por la gran mayoría de la población sin solución de continuidad con el empobrecimiento, el hambre, la precarización del trabajo y los salarios, la falta de agua y aire limpio, el avasallamiento territorial, la represión y la marginación de las decisiones que inciden de manera determinante en nuestras vidas, es en realidad una estafa.

Por lo tanto, sostienen que se trata de "una pretensión de cobro ilegítima, ilegal y odiosa; una deuda que no debemos". Ésta, según plantean, requiere ser auditada, como lo ha planteado también el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de manera integral, independiente y participativa, para anular lo que el pueblo no debe y más bien exigir reparaciones por lo que ya se ha pagado de más.

Hay un aspecto moral, además de los antecedentes de esta deuda, objeta Jubileo: No pueden ser olvidados sus orígenes nefastos durante la dictadura ni tampoco las reiteradas “resoluciones” de la deuda que desde entonces han mostrado con sobras su ineficacia para proteger y promover los derechos de los pueblos y la naturaleza.

Eso tornaría cualquier oferta de renegociación en "una inaceptable apología del delito y la impunidad".

Por todas estas razones llaman al gobierno argentino a "corregir el rumbo", para "asumir en todas sus dimensiones que el hambre y la salud de la población son la prioridad, y que eso cambia todo. Una propuesta unilateral, soberana, de suspender los pagos hasta completar una investigación a fondo de las exigencias financieras creadas a partir de la especulación y la usura, es urgente y posible. Son muchos los ejemplos y la realidad actual de crisis y emergencia lo torna aún más necesaria. Es un paso insoslayable para proteger de verdad el presente y futuro de nuestro país y abrir un horizonte de recuperación económica en función ya no de poder pagar más adelante, sino de poder construir una economía al servicio del pueblo y no de la deuda".

Es en ese sentido que, junto a centenares de organizaciones y movimientos de la Argentina, nucleados hoy en la Autoconvocatoria por la Suspensión del pago e Investigación de la Deuda, [ii] anuncian que seguirán buscando "seguir contribuyendo con nuestra organización, movilización, reflexión y propuestas, en la construcción de las alternativas que reclaman nuestros pueblos y la naturaleza para lograr salidas populares a esta crisis".