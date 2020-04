América Latina debe mantener medidas ante Covid-19 recomienda OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS Credito: AFP

24 de abril de 2020.- Mantener estrictas medidas de protección frente al Covid-19 en América Latina y África fue la recomendación del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Las cifras indican que queda un largo camino y el virus estará con nosotros por un largo tiempo, mientras sigue siendo extremadamente contagioso", declaró.



Asimismo, consideró que en las naciones con menores recursos el impacto será mayor, por sus carencias en los servicios de salud.



En su opinión, las medidas de distanciamiento social y de mantenerse en casa han tenido buenos resultados, pero ello no significa que se derrota al virus y que las personas no sean susceptibles.



El director general de la OMS precisó que a futuro la población tendrá que adaptarse a una nueva normalidad y cuidarse más de la exposición a otras personas, hasta que no se identifique una forma de derrotar a la enfermedad.



El funcionario lamentó que todavía existen muchas brechas en la defensa del mundo contra la propagación del coronavirus.



Agregó que la OMS continuará trabajando con los países y la comunidad internacional para cerrar esos vacíos y crear capacidades sostenibles para el futuro, reseñó Prensa Latina.