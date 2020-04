EEUU: Pandemia ya a generado más de 26 millones de desempleados

24.04.20 - 26 millones de personas han perdido su empleo por la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos en las últimas 5 semanas.



4,2 millones de personas pidieron el acceso al seguro de desempleo, en los últimos siete días.



El informe publicado este jueves por el Departamento de Trabajo indica que en la semana que concluyó el 11 de abril había ya unos 15,97 millones de personas que recibían pagos del seguro por desempleo, un 34 % de incremento sobre la semana anterior. Sin embargo a la semana pasada había un total de 22 millones de personas que habían pedido el seguro de desempleo.o.



Los empresarios han privilegiado sus ganancias ante todo. En aquellos lugares en los que debían cerrar la producción no dudaron en despedir y suspender a sus trabajadores y a mandarlos a pedir el subsidio estatal.



El último ejemplo fue el de la mega corporación Disney que decidió dejar de pagar el sueldo a 100.000 de sus empelados



Cifras como las actuales no se veían desde la Gran Depresión, cuando la tasa de paro alcanzó el 25%, marca que los economistas predicen que se rondará en esta crisis. Y aunque varios estados están dando pasos acelerados para intentar reabrir y reactivar sus economías, sus planes están siendo cuestionados y no se prevé una reapertura a gran escala en el país en el futuro inmediato.

