Canciller de Brasil dice que el "comunavirus" quiere implantar el comunismo global a través la la OMS

23-04-20.-El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, advirtió este miércoles sobre un supuesto plan global que estaría valiéndose de la pandemia del coronavirus para implementar el comunismo en el mundo a través de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En un artículo publicado en su blog personal, Araújo comenta diversas partes del libro "Virus", del filósofo esloveno Slavoj Zizek, y afirma que el coronavirus ha hecho "despertar nuevamente" la "pesadilla comunista".



Zizek afirma que el coronavirus ha expuesto la fragilidad del sistema capitalista y ha impuesto un pensamiento que va más allá del mercado financiero y de las ganancias.



Para el canciller, el libro revela lo que "los marxistas esconden hace 30 años": "el globalismo sustituye el socialismo como etapa preparatoria al comunismo" a través de la "inmensa oportunidad de construir un orden mundial sin naciones y sin libertades" a partir de la pandemia del COVID-19.



Según Araújo, la coordinación global por parte de la OMS para hacer frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19 sería el "primer paso" para la "construcción de una solidaridad comunista planetaria", enmarcado en un "proyecto globalista".



Agregó que el "proyecto globalista" ya se ejecutaba a través del "climatismo o alarmismo climático", de la "ideología de género", del "inmigracionismo", del "racialismo", del "antinacionalismo" y del "cientificismo".



"Son instrumentos eficientes, pero la pandemia, colocando individuos y sociedades ante el pánico de la muerte inminente, representa el conjunto de todos ellos", sostuvo.



En su reflexión, Araújo defendió además que, bajo el pretexto de la pandemia, el "nuevo comunismo" busca construir un mundo "sin naciones, sin libertad, sin espíritu", dirigido por una agencia central encargada de "vigilar y castigar".



"Un estado de excepción global permanente, transformando el mundo en un gran campo de concentración", consideró.



En sintonía con Estados Unidos, Araújo carga sus dardos contra la Organización Mundial de la Salud (OMS), organización que, según él, "tiene un valor en este momento para la causa de la desnacionalización, uno de los presupuestos del comunismo", reportó la agencia Europa Press.



"Transferir poderes nacionales a la OMS con el pretexto -jamás probado- de que un organismo internacional centralizado es más eficiente para lidiar con los problemas que los países actuando individualmente es apenas el primer paso en la construcción de la solidaridad comunista planetaria", asegura el canciller.



"Debemos luchar por la salud del cuerpo y la salud del espíritu humano, contra el coronavirus pero también contra el comunavirus, que trata de aprovechar la oportunidad destructiva que abre el primero, un parásito del parásito", finalizó.



Bolsonaro lleva una serie de enfrentamientos con los gobernadores que no aprueban su política de puertas abiertas contra la pandemia. El mandatario ultraderechista, negó al principio de forma tajante la gravedad de la pandemia y calificó las reacciones de "histeria" en un país habitado por 209 millones de personas. Entre sus frases más destacadas durante las últimas semanas: "Es apenas una pequeña gripe o resfriado"; "va a morir gente, lo siento, pero no podemos parar una fábrica de automóviles porque hay accidentes de tránsito", o "el brasileño no se contagia, es capaz de bucear en una alcantarilla, salir y no pasa nada".

En Brasil, epicentro de Latinoamérica del Covid-19, de acuerdo a los últimos datos se registraron hasta este miércoles 46.348 casos positivos y 2.934 muertos.



*Con información de Efe y Agencias