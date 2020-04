(VIDEO) México superó los 10 mil contagios de Covid-19 y por primera vez se registran más de mil en un día

23.04.20 - México rebasó los 10,000 casos confirmados por coronavirus COVID-19 el mismo día en que cierra el primer mes de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se tiene previsto se extienda hasta el final de mayo.El último corte de la Secretaría de Salud reporta que en el país 10,544 personas se han contagiado, de los que 3,618 casos se mantienen activos.En las últimas 24 horas, los casos aumentaron en 1,043 pacientes, es la primera vez que se reportan más de un millar de casos de contagio en ese lapso.Además, las muertes a causa de la nueva cepa de coronavirus se acercan al millar: 970 defunciones, según el recuento realizado este miércoles por el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.La Jornada Nacional de Sana Distancia se decretó el pasado 23 de marzo y se tenía previsto que terminara este mes, pero se alargó en días pasados de cara a la entrada de la fase 3. El día de inicio de la medida de autoaislamiento se tenían confirmados 367 casos y solo 4 muertes. México también cumplió 24 horas de haber decretado formalmente la fase 3 de la pandemia que trajo consigo el anuncio de medidas desde el ámbito local y federal. Para enfrentar los estragos en la economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que disminuirá mediante un decreto los sueldos a altos funcionarios, desaparecerá 10 subsecretarías y al mismo tiempo no tocará ni suspenderá los programas sociales y las ‘obras estrella’ de su administración como son la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, cuya viabilidad ha sido puesta en duda desde el inicio de su gobierno.A su vez, el Banco de México (Banxico) trata de frenar el deterioro de la economía nacional. Anunció este martes 10 medidas que apoyan el funcionamiento del sistema financiero hasta por 750,000 millones de pesos, según informó.A nivel local, la Ciudad de México, el epicentro de la pandemia en México, restringirá el transporte público (Metro, metrobús y Tren Ligero) y endureció el programa Hoy No Circula en coordinación con el Estado de México, que alicó medidas similares y que la segunda entidad con más contagios. Mientras que estados como Aguascalientes y Coahuila anunciaron sanciones para quienes no limiten su movilidad o cumplan medidas de higiene.Video Fuente: Noticieros Televisa