EEUU prohíbe inmigración en el país por 60 días

22 de abril de 2020.- El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseveró este martes que el decreto firmado para suspender el ingreso de inmigrantes al país, mientras enfrenta los efectos sanitarios y económicos producidos por la propagación del coronavirus Covid-19; tendrá una duración de 60 días.



De acuerdo con un despacho de Prensa Latina, este decreto, además, se aplicará a quienes buscan la residencia permanente en EEUU.



La medida podría afecta a los cónyuges y parientes de ciudadanos estadounidense, como también a trabajadores que llegaron a EEUU con tarjeta verde de empleo.



De igual forma, Trump indicó que evaluará si mantiene o no la medida después de que transcurra los 60 días.



Hasta los momentos, se desconoce si afectará a los inmigrantes que ya se encontraban en EEUU o solo aplicará a aquellas personas que deseen ingresar por primera vez a la nación norteamericana, la más afectada por la pandemia del coronavirus.



El pasado 10 abril, el diario estadounidense The Washington Post reveló que el Gobierno de Donald Trump, amparado en las normas de emergencia adoptadas para evitar la propagación, y saltándose los procedimientos habituales de las leyes migratorias, había expulsado a 10.000 inmigrantes desde el inicio de la crisis por el coronavirus.



El anuncio de Trump ocurre en momentos en los cuales el estado federal busca levantar en partes del país las medidas de confinamiento contra el coronavirus, utilizando como justificación el estancamiento económico que ha llevado a más de 22 millones de personas a solicitar las ayudas al desempleo en el último mes.



EEUU registra - hasta este martes - 819.164 casos positivos por Covid-19; 45.340 fallecidos y 82.973 personas recuperadas.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)