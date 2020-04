Corea del Norte desmiente supuesto estado grave de salud del líder Kim Jong-un

Kim Jong-un

21.04.20 - Corea del Sur aseguró este martes que no ha detectado señales inusuales sobre la salud del presidente del Comité de Asuntos de Estado norcoreano, Kim Jong-un.



Así lo informaron funcionarios gubernamentales surcoreanos, después de que la cadena CNN reportara que el mandatario se encuentra «en grave peligro tras una operación».



La CNN citó a un «funcionario estadounidense con conocimiento directo» no identificado, pero no ofreció más detalles.



«No hay señales inusuales en Corea del Norte», dijo un funcionario gubernamental a la Agencia de Noticias Yonhap, bajo la condición del anonimato, añadiendo que no es un hecho.



El portavoz presidencial Kang Min-seok también dijo que no se ha detectado nada inusual en Corea del Norte y que no hay nada que puedan confirmar con respecto al supuesto problema de salud del líder norcoreano.



El informe de la CNN se produjo después de que el Daily NK, un medio de noticias por internet surcoreano especializado en Corea del Norte, reportase que Kim ha estado recibiendo tratamiento médico en una villa en la comarca turística de Hyangsan, en las afueras de Pyongyang, tras un procedimiento cardiovascular.



Un alto funcionario presidencial dijo que se cree que Kim se encuentra en una región provincial junto con asesores cercanos. El funcionario se negó a entrar en detalles sobre la región, solo diciendo que no es el área del monte Myohyang.



También dijo que no se han encontrado señales inusuales que puedan respaldar el supuesto problema de salud y que el Partido de los Trabajadores (WPK, según sus siglas en inglés), el Ejército y el Gabinete no están mostrando movimientos especiales, como una alerta de emergencia.



El funcionario añadió que Kim parece estar actuando «con normalidad».



Una fuente dijo que se cree que Kim se está quedando en la región costera oriental de Wonsan, aunque no proporcionó evidencias u otros detalles para corroborarlo.



Se han generado especulaciones sobre lo que le ha pasado a Kim desde que, aparentemente, omitió una visita anual al Palacio del Sol de Kumsusan, el miércoles pasado, con ocasión del 108º aniversario del nacimiento de su difunto abuelo y fundador del país, Kim Il-sung.



Kim fue visto por última vez el 11 de abril en reportes mediáticos estatales, presidiendo una reunión del buró político del WPK, en la que instó a tomar «contramedidas nacionales estrictas para controlar de forma exhaustiva la infiltración del virus».



Sin embargo, el mandatario no asistió a una importante sesión del Parlamento de mera formalidad de Corea del Norte, celebrada al día siguiente. Además, los medios de comunicación estatales no reportaron si asistió a la prueba de armas más reciente del régimen, el martes pasado -un día antes del aniversario del nacimiento del difunto fundador-, lo cual es un suceso inusual, ya que Kim había supervisado tales ejercicios en los últimos meses.



La reunión parlamentaria, en particular, se celebró dos días después de lo programado originalmente, pero los medios de comunicación norcoreanos no proporcionaron la razón del retraso, lo que provocó rumores sobre el raro aplazamiento no anunciado. Algunos plantearon la posibilidad de que pudiera tener algo que ver con la pandemia de coronavirus, incluida la posible infección de Kim.



A pesar de la respuesta relativamente rápida del Gobierno para disipar las especulaciones sobre las condiciones de salud de Kim, algunos plantearon la posibilidad de que algo inusual ocurra dentro del solitario régimen.



El legislador Yoon Sang-hyun, que preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional surcoreana, dijo a los periodistas que Kim parece haber sido sometido a una cirugía relacionada con el corazón, citando múltiples fuentes sin especificar. Pero no estaba seguro de las condiciones de salud actuales de Kim.



Yoon dijo que algunas fuentes informadas dicen que Kim se sometió a una cirugía de tobillo, mientras que otras fuentes afirman que está bajo cuarentena en el monte Myohyang debido al COVID-19, añadiendo que también hay quienes dicen que Kim se sometió a un procedimiento cardiovascular, pero que no está en una condición tan grave como se reportó.



Una fuente diplomática dijo que los informes de los medios sobre la salud de Kim no parecen ser más que especulaciones.



Según se dice, Kim ha sufrido problemas de salud relacionados, aparentemente, con la obesidad y el tabaquismo. Su prolongada ausencia del ojo público a menudo genera rumores sobre el deterioro de su salud.



A principios de septiembre de 2014, el mandatario se ausentó de la mirada pública durante alrededor de 40 días y reapareció cojeando. La agencia de inteligencia de Corea del Sur dijo, posteriormente, que Kim se sometió a una cirugía para que le quitaran un quiste del tobillo.



Es extremadamente difícil confirmar las especulaciones sobre el hermético régimen, ya que solo un pequeño número de personas con información privilegiada tienen acceso a una información tan delicada sobre la condición de salud de Kim.



La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) reportó, el lunes, que Kim envió un mensaje de felicitación al presidente cubano, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, por su 60º cumpleaños, lo que señala que el líder norcoreano está llevando a cabo los asuntos estatales de forma normal.



Kim asumió el liderazgo tras la muerte de su padre y por entonces líder norcoreano, Kim Jong-il, a finales de 2011.



Posteriormente este martes, la KCNA informó que Kim envió comidas especiales de cumpleaños a Ri Sin-ja, quien recibió la condecoración Orden de Kim Il Sung, y a Ri Si-hup, un investigador de la Universidad de Tecnología Kim Chaek, que ganó el Premio Kim Jong Il, en sus 80º cumpleaños.



Sin embargo, el medio estatal norcoreano no especificó la fecha en la que fueron entregados los envíos, ni se publicaron las imágenes.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 606 veces.

La fuente original de este documento es:

Noticias24Mundo (https://www.noticias24mundo.com/corea-del-norte-kim-jong-un-podria-estar-grave-tras-una-operacion/)