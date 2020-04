ONU estamos en guerra contra un virus, OMS no relajar la cuarentena ante el Covid-19

Organización Mundial de la Salud.

21 de abril de 2020.- La Asamblea General de Naciones Unidas exigió acciones globales para ampliar rápidamente el desarrollo y acceso a medicamentos, vacunas y equipos para combatir el coronavirus, mientras la Organización Mundial de la Salud advirtió el martes que las prisas para relajar las cuarentenas podrían provocar un rebrote de la enfermedad, así lo señala un nota de AP.



La resolución de la ONU pide a su secretario general, Antonio Guterres, que trabaje con la OMS y haga recomendaciones para garantizar que todo el mundo tenga un acceso equitativo y oportuno a las pruebas, suministros médicos, fármacos y futuras vacunas, especialmente en los países en desarrollo, destaca la reseña.



Varios países europeos, incluyendo Dinamarca, Austria, España y Alemania, han comenzado a levantar gradualmente las restricciones, permitiendo la vuelta al trabajo de peluqueros, dentistas y obreros, entre otros. En Estados Unidos, el país más sacudido por la pandemia, se registraron protestas dispersas para exigir la vuelta al trabajo luego de que 22 millones de personas perdieron su empleo.



En Italia, uno de los países más castigados por el virus, su primer ministro, Giuseppe Conte, confirmó que los negocios podrán empezar a reabrir el 4 de mayo, pero descartó la retirada total de su estricta cuarentena.



Algunos estados estadounidenses anunciaron el lunes planes agresivos para reactivar la economía, a pesar de la profunda preocupación de los expertos en salud. Boeing y al menos otro gran fabricante de equipos pesados del país reanudaron su producción, mientras que Australia dijo el martes que los médicos podrían retomar las operaciones no urgentes la próxima semana.



Estas medidas se toman en medio de un aumento del paro que, según el Fondo Monetario Internacional, podría derivar en la peor depresión económica en el mundo desarrollado desde la década de 1930.



La ONU pide una acción global contra el coronavirus



Antonio Guterres señaló tres ambitos de acción: 1.- Acatar recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como vanguardia en la lucha contra el coronavirus. 2.- Dijo que la crisis económica en ciernes, es también humana, y no debemos tomarla solamente como un asunto financiero. 3.- Que la recuperación no recaiga en los más pobres.



Finalmente dijo que "estamos en guerra contra un virus"