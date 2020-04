(VIDEO) Colombia: Cuarentena obligatoria se extiende hasta el 11 de mayo

21.04.20 - El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes que se extiende la cuarentena obligatoria hasta el próximo 11 de mayo, con el fin de frenar la propagación del coronavirus (Covid-19) en el país, que ya registra 3.977 contagiados y 189 fallecidos.



No obstante, el mandatario colombiano expresó que los sectores de manufactura y construcción tendrán permiso para volver a operar, pero bajo protocolos muy estrictos



Duque había declarado el aislamiento obligatorio el pasado 25 de marzo e iba inicial hasta el próximo 26 de abril hasta las 23:59 hora local, con la nueva decisión dicho confinamiento se extenderá hasta el 11 de mayo..



"Para que el sector de la construcción, con protocolos muy puntuales puedan empezar su trabajo y también para que un sector de la industria manufacturera, que es importante para atender muchas cosas relacionadas con el COVID-19 sino para atender necesidades de los ciudadanos", comentó el jefe de Estado.



Según el jefe de Estado, durante este tiempo y hasta el 11 de mayo se analizará que otros grupos productivos son incluidos eventualmente para que entren a funcionar en el marco de la cuarentena nacional.



En este sentido, indicó que, a partir del 27 de abril, se anunciará la excepción a otros sectores económicos para retomar las labores.



Para poder reactivar otros sectores de la economía, se obligará a los ciudadanos a cumplir con todas las medidas necesarias, como el uso de tapabocas, guantes y, en algunos casos, de caretas, la estricta limpieza de los lugares de trabajo, la toma de la temperatura al ingreso y salida del lugar de trabajo, instalación de lavamanos.



No obstante, se mantendrá hasta el 30 de mayo el confinamiento a los mayores de 70 años; y en ese momento, se evaluará la situación sanitaria, económica y social.



"Si las medidas se están cumpliendo, podemos analizar la entrada de otros sectores, en caso de que no sea así, las endureceremos", advirtió Duque al tiempo que señaló que las industrias que desacaten las normas, volverán a la cuarentena obligatoria.



El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia informó hoy que el número de personas contagiadas por COVID-19 ascendió de 3.792 a 3.977, mientras que los pacientes fallecidos pasaron de 179 a 189.