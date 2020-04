(VIDEO) EEUU: Crecen los contagios de coronavirus en las cárceles

20.04.20 - “Yo no admito ser culpable pero, si lo fuera, no merezco una sentencia de muerte”, afirma Jessica Huff, una de las 4.435 personas que permanecen presas en la cárcel del condado de Cook (Chicago), doblemente confinada ahora. Tras sus muros se han registrado ya 450 contagios por la Covid-19, un récord nacional con el que están condenados a convivir. “Ayuda, nosotros también importamos”, ha pintado alguien en la ventana de una de sus celdas.El contagio de coronavirus se suma a los graves problemas de sobrepoblación en algunos centros penitenciarios en los Estados Unidos. Tal es el caso de la megaprisión Little Village, de Chicago, Illinois, la cual se ha convertido en el mayor foco de contagios comunitario. Actualmente 376 presos y 172 empleados del penal, entre agentes de seguridad, personal sanitario y de mantenimiento, han dado positivo al Covid-19, refirió La Vanguardia.Estados Unidos es el país con la mayor tasa de presos per cápita del mundo, 698 presos por cada 100.000, con una población de 2,3 millones de prisioneros, según los últimos datos de Prison Policy Initiative.El virus “es una bestia que no hace más que crecer”, advirtió el viernes en una manifestación frente al penal la enfermera Rolanda Clarck, que trabaja en su hospital. La tasa de contagios dentro del penal es de 50 por cada 1.000 habitantes, 30 veces más que en el condado donde se encuentra. Pero el virus no sólo es una amenaza para sus habitantes sino para toda la comunidad, recalcaron los manifestantes, ya que sus trabajadores vuelven cada día a sus casas y pueden seguir propagando el virus. La familia del primer preso fallecido en el penal, cuya libertad había sido denegada poco antes de ser hospitalizado y estaba entre rejas a la espera de juicio por no haber podido pagarse la fianza, ha demandado al condado por el trato que se le dio.La letalidad del virus en la prisión de Chicago ya ha cobrado la vida de tres reos. La tasa de contagios dentro del penal es de 50 por cada 1.000 habitantes, 30 veces más que en el condado donde se encuentra.La cárcel se ubica por delante en número de contagios a la residencia de ancianos de Kirkland (Washington), donde se registró el primer brote de la Covid-19, en este lugar se propagó silenciosamente entre 120 residentes, 180 empleados y multitud de visitantes. Mientras que en el caso de fallecidos supera al portaaviones Theodore Roosevelt que ya cuenta con 699 contagiados, y un solo deceso.Divulga La Vanguardia, que cuatro mil 435 personas que permanecen presas en la cárcel del condado de Cook, Chicago, está doblemente confinada ahora. Tras sus muros se han registrado ya 450 contagios.A la situación crítica de las cárceles de Chicago, se le suman las prisiones en Lansing (Kansas) y Alabama. la crisis de salud en los recintos penales ha ocasionado que familiares y activistas reclamen a las autoridades medidas para proteger a la población carcelaria.El miedo al contagio ha provocado motines en varios centros, como en Kansas o en la prisión federal de Oakdale, Luisiana, donde han muerto cinco de los ocho presos fallecidos en este estado. El fiscal general de EE.UU., William Barr, ha ordenado adelantar la puesta en libertad anticipada y el confinamiento en casa de ciertos reos para aliviar la presión mientras se toma medidas de mitigación. Sólo una pequeña parte de los presos del país (221.000 )se encuentran en una prisión federal: 1, 3 millones están confinados en un penal estatal y 612.000, en uno local.El fiscal general de EEUU, William Barr, ha ordenado adelantar la puesta en libertad anticipada y el confinamiento en casa de ciertos reos para aliviar la presión mientras se toma medidas de mitigación. Sólo una pequeña parte de los presos del país, 221 mil se encuentran en prisiones federales, y 1,3 millones están confinados en penales estatal y 612 mil en locales.Acelerar la liberación de cientos de reos, considerando en primera instancia los que están cerca de cumplir sus condenas, y los que por edad o estado de salud podían seguir cumpliendo su reclusión en casa son algunas de las propuestas.No obstante, algunos de los casos ya presentados han sido bloqueados por los jueces, mientras el virus sigue avanzando entre los muros de las prisiones.En un video divulgado por la cadena por la CNN, se asegura que a pesar de que hay 13 penales muy por encima de su capacidad no se ha liberado anticipadamente a presos. En el material se observan reos que denuncian la falta de medios de protección, deplorables condiciones, e inexistencia de espacio para aplicar las recomendaciones de distancia social. "Esto va a ser una fosa común", dice uno de los reclusos.