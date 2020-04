Pandemia saca a flote disparidades en EEUU, afirma Bernie Sanders

Trasladan a un fallecido por Covid-19

21 de abril de 2020.- La Covid-19 refleja en Estados Unidos la disparidad de un sistema de atención médica injusto y una economía que castiga hoy, de manera terrible, a los pobres y a la clase trabajadora, afirmó el senador Bernie Sanders.



En un artículo que publicó en el diario The New York Times, el excandidato a la nominación por el Partido Demócrata señaló que la 'crisis gemela' de la pandemia de la Covid-19 y el colapso de la economía obligan a reexaminar algunos de los fundamentos la sociedad estadounidense.



'Comprendamos por qué nos están fallando y luchemos por una nación más justa y equitativa', expresó Sanders.



Este es el país más rico de la historia del mundo, pero en un momento de enorme inequidad en los ingresos y la riqueza. Esa realidad -dijo- significa que 'poco o la mitad de nuestra gente vive de sueldo en sueldo, los 40 millones que viven en la pobreza, los 87 millones que no tienen seguro o están subasegurados, y el medio millón que no tiene hogar'.



Es cierto que la Covid-19 ataca a cualquiera, en cualquier lugar, sin importar el ingreso o el estatus social. 'Los ricos contraen el virus y los ricos mueren (...) pero también es cierto que los pobres y la clase trabajadora están sufriendo tasas más altas de enfermedad y están muriendo a un ritmo mucho mayor que los ricos', advirtió Sanders.



El legislador de Vermont sugirió que tal escenario 'es especialmente cierto en la comunidad afroamericana'.



Los más expuestos a este virus 'increíblemente oportunista' son las personas con condiciones preexistentes y sistemas inmunológicos debilitados, apuntó el veterano político.



'Por una amplia variedad de razones socioeconómicas, son los pobres y la clase trabajadora de este país los que se encuentran exactamente en esa posición, ya que sufren mayores tasas de diabetes, drogadicción, obesidad, estrés, hipertensión, asma y enfermedades cardíacas, y son los más vulnerables al virus', enfatizó.



Al insistir en la defensa de su principal bandera de campaña, Sanders acotó que más allá de la pandemia, el país necesita aprobar una legislación que finalmente garantice la atención médica para todos'.



La pandemia dejó clara la irracionalidad del sistema actual. 'Increíblemente, en medio de la peor crisis de atención de la salud de la historia moderna ?puntualizó-, miles de trabajadores médicos son despedidos y muchos hospitales y clínicas están a punto de quebrar y cerrar'.



En su artículo Sanders aseguró que hará lo que esté a su alcance para unir al país y ayudar a Joseph Biden -virtual nominado a la candidatura demócrata- "a derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna de Estados Unidos", en referencia a Donald Trump.