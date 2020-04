"Mitin de los patriotas": Cientos de manifestantes pro Trump protestan contra el confinamiento en Pensilvania, EEUU

Credito: AFP

20-04-20.-Cientos de personas, incluidos varios legisladores y simpatizantes del presidente Donald Trump, se reunieron el lunes en el estado de Pensilvania para protestar contra las medidas de confinamiento implementadas para limitar el contagio del coronavirus.



Este "mitín de los patriotas" en la capital estatal, Harrisburg, tiene lugar tras protestas similares alentadas por el presidente Trump en otros sitios de Estados Unidos, como Michigan, California y Ohio.



Los manifestantes aseguran que las órdenes de los gobiernos estatales y municipales para limitar el contagio de la covid-19, que ha matado a más de 40.000 personas en Estados Unidos, coartan las libertades individuales y perjudican la economía.



Camiones pintados con las leyendas "Trabajo, no ayuda estatal" y "¡Cuarentena no es libertad!" se pasearon por Harrisburg, mientras representantes republicanos ante el Congreso alentaban a los manifestantes en las escaleras del legislativo estatal.



"Nuestra nueva normalidad no significa que sacrificaremos nuestras libertades por la seguridad de nuestro país", dijo el representante Aaron Bernstine en un discurso, mientras la gente gritaba "¡U-S-A!".



"No es normal recibir ayuda del gobierno para pagar nuestras cuentas", indicó.



Las manifestaciones llevan desafiando desde el martes pasado las medidas de confinamiento decretadas frente al coronavirus en los distintos estados para reclamar a los gobernadores que reabran cuanto antes la economía.



La de Austin, capital de Texas, de este sábado fue una de las más publicitadas, ya que fue convocada por un presentador de Infowars -un conservadora página web que en ocasiones airea teorías conspirativas-, bajo el título "Tú no puedes cerrar EEUU"



Sin embargo, solo decenas de personas acudieron a la convocatoria tejana.



La semana pasada hubo concentraciones similares en otros estados como Washington, Oregón, Idaho, Minesota, Kentucky o Michigan, después de que estas se iniciaran en Ohio el pasado martes.



Algunos gobernadores estatales ya han planteado la formación de coaliciones para coordinar la vuelta a las actividades en regiones como Illinois, Indiana, Wisconsin, Minesota, Michigan, Ohio y Kentucky.



Trump reveló el jueves un plan en tres fases para reactivar la economía, aunque no estableció un calendario en concreto y dejó el manos de los gobernadores la decisión de cuándo ponerlo en marcha, mientras las últimas cifras indican que en todo el país hay 761.964 contagios y 35.314 muertos.



A pocos meses de las elecciones de noviembre en las que buscará la reelección, Trump está ansioso por reactivar la economía. Pero los gobernadores de los estados expresan su frustración porque no hay suficientes tests de diagnóstico de la covid-19 como para reabrir los comercios de manera segura.



*Con información de AFP y EFE