Ecuador: Reportan 86 médicos fallecidos por contagios del Covid-19

El Colegio de Médicos de Guayas de Ecuador, publicó este domingo una lista que contiene los nombres de los 86 médicos que han perecido en esta región a causa del coronavirus.



El presidente del Colegio de Médicos en la provincia, Wilson Tenorio, informó la semana pasada que solamente en Guaya 700 médicos están contagiados por el virus, asimismo, insistió que se debe proteger más al personal sanitario.



La capital de Guayas, Guayaquil, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país, por el momento acumula 9.468 casos confirmados de Covid-19.



El personal de salud de la provincia denuncia reiteradamente que no disponen de las condiciones adecuadas de bioseguridad para atender a quienes llegan a los centros sanitarios, colapsados tras el crecimiento de los contagios.



Por su parte el Ministerio de Salud Pública insiste en que la mayoría de los médicos y enfermeros con la Covid-19 no se contagiaron necesariamente dentro de los hospitales. Además afirmó que se trata de “contagios comunitarios” o que el personal de salud llevó a esos escenarios.



No obstante, el Colegio de Médicos del Guayas rechazó esas declaraciones y aseveró que “tratan de deslindar la responsabilidad del Estado por la negligencia en el abastecimiento de insumos, medicinas y equipos de bioseguridad para los profesionales de la salud”.



Además, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Guayas, hasta el 13 de abril, registró el deceso de ocho profesionales, al ser contagiados en el ejercicio de su labor.



Ambas organizaciones gremiales exhortaron a las autoridades ecuatorianas a no permitir que mueran más colegas y llamaron a que sus nombres no fueran olvidados.



Asimismo, este domingo Ecuador reportó 446 nuevos casos de personas infectadas y 18 fallecidos por el nuevo coronavirus.



