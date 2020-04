EEUU: cifra de fallecidos en New York baja por primera vez en 15 días

Calles de New York durante la pandemia Credito: AP

19 de abril de 2020.- El aumento diario de las muertes por coronavirus en el estado de Nueva York se redujo por primera vez en más de dos semanas, pero el gobernador Andrew Cuomo advirtió el sábado que el estado no está listo para relajar el cierre de escuelas y negocios y la prohibición de reuniones, así lo reporta una nota de la agencia AP.



El número de decesos diarios por COVID-19 fue inferior a 550 en el estado a medida que las hospitalizaciones continúan disminuyendo, informó Cuomo.



Aunque la crisis está lejos de finalizar, se pudo conocer que los hospitales reportan casi 2.000 nuevos enfermos de COVID-19 al día y las casas de adultos mayores siguen siendo “un criadero de virus”, afirmó Cuomo.



El estado registró 540 muertes el viernes por el virus que causa el COVID-19, el número más bajo desde el 1 de abril.



Casi 13.000 de habitantes de Nueva York en total han muerto desde que el primer caso de coronavirus del estado fue reportado el 1 de marzo, agregó el gobernador. El total del estado no incluye más de 4.000 muertes en la ciudad de Nueva York que fueron atribuidas al virus en los certificados de defunción, pero que no fueron confirmadas por pruebas de laboratorio.



Más de 2.700 personas han perdido la vida en hogares de ancianos de Nueva York, más que en cualquier otro estado.



Cuomo subrayó que ese tipo de instalaciones están bajo presión ante la escasez de personal, las enfermedades y la fragilidad de los residentes.



Tres días después de anunciar un plan de 170 millones de dólares para garantizar que los habitantes de la ciudad de Nueva York tengan alimentos suficientes en medio de la pérdida de empleos y las órdenes de confinamiento, las autoridades indicaron que el programa está redoblando esfuerzos.



El gobierno municipal distribuyó gratuitamente cerca de seis millones de comidas entre el 16 de marzo y la noche del viernes, un incremento de 4,5 millones de comidas hasta el anuncio del miércoles, de acuerdo con la recién nombrada directora del programa, Kathryn Garcia quien también funge como comisionada sanitaria del gobierno de la ciudad.



La ciudad también está entregando 250.000 comidas gratis al día en escuelas para quienes las necesitan.