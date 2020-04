Ucrania: Incendios forestales cerca de la central nuclear de Chernóbil

18 de abril de 2020.- Ucrania atraviesa, lo que ya algunos consideran, una tragedia ecológica. Durante dos semanas han sufrido incendios forestales masivos en la zona de exclusión de Chernóbil.

Los incendios acabaron con amplias y enormes zonas boscosas y rodearon de cerca la central nuclear. El peligro que representa este hecho es que en esta planta hay una cantidad grande dedesechos radiactivos, que en caso de incendio representará un peligro no solo paraUcrania, sino también para toda Europa.

Durante dos semanas, a pesar de la labor heroica de los bomberos ardió el bosque sin tregua, hasta que la noche del 14 de abril, la lluvia y la nieve detuvieron su avance, pero lamentable por poco tiempo ya que el 15 de abril se reanudó el fuego y más de 500 bomberos siguen luchando contra él heroicamente.

Oleg Vernik, presidente del Sindicato Independiente de Ucrania «Zahist Pracі» («Protección laboral») explicó a través de un artículo publicado en la web de la Liga Internacional Socialista que "El incendio de Chernóbil reveló todos los fracasos y crímenes directos de las autoridades capitalistas de Ucrania. Primero, debe tenerse en cuenta que las causas reales de estos incendios están asociadas a la deforestación ilegal en la zona de exclusión: los bosques son radiactivos y su utilización está estrictamente prohibida. Sin embargo, varias empresas ucranianas dedicadas al comercio de madera han talado indiscriminadamente los árboles y los han utilizado en la construcción, incluso valiéndose de documentos falsos para exportar bosque radiactivo a países de la Unión Europea, como leña o material para edificación. Para que las autoridades no atrapen a estos «empresarios» deforestando ilegalmente, año a año encubren sus crímenes con grandes incendios que ocultan su accionar extremo bajo el agua".

Agrega que "el componente de corrupción participa activamente aquí, lo que durante muchos años ha estado neutralizando la supervisión de policías y fiscales. En esta temporada invernal prácticamente no hubo nieve, la sequedad en los bosques se hizo muy peligrosa y facilitó la propagación del fuego, pero esto no detuvo a la burguesía ucraniana de la industria forestal. El incendio intencional provocó un terrible desastre ecológico, y pensar lo que podría suceder en el futuro cercano es aterrador".

Los incendios cercanos a Chernobil puso al desnudo las condiciones de los bomberos en Ucrania que no cuentan con equipamiento técnico adecuado para hacerle frente al incendio, no existen helicópteros de extinción, la ropa ignífuga es muy anticuada, no resiste las altas temperaturas. Los camiones de bomberos son muy viejos.

Vernik enfatizó en su artículo: "El fuego en las cercanías de la central nuclear de Chernóbil, así como la evidente incapacidad del gobierno burgués de Ucrania para hacer frente a la pandemia del Coronavirus, ponen la tarea de la transformación socialista frente al pueblo ucraniano. El modelo periférico del capitalismo ucraniano conduce a un agravamiento adicional de la situación, al empobrecimiento total de los trabajadores y al fortalecimiento de la gobernabilidad externa. La agresión militar de Rusia contra Ucrania se vio agravada por los dictados financieros del Fondo Monetario Internacional. Un creciente número de trabajadores y jóvenes ucranianos, y los activistas sindicales comprenden la necesidad de un rechazo decisivo del capitalismo. El desastre derivado de los incendios, con la cercana amenaza sobre Chernóbil ha fortalecido y confirmado este entendimiento, así como nuestra determinación".

El artículo completo lo puedes acceder en https://lis-isl.org/2020/04/17/ucrania-incendios-forestales-cerca-de-la-central-nuclear-de-chernobil/