(VIDEO) EEUU: Persisten las protestas del personal de salud por falta de protección ante Covid-19

16.04.20 - Cientos de médicos, personal de enfermería y trabajadores de la salud protestan en Estados Unidos por la falta de protección en los centros médicos, ante la amenaza del Covid-19, refiere AP.De acuerdo con datos ofrecidos el miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., alrededor de 9300 profesionales de la salud del país norteamericano han dado positivo por el nuevo coronavirus (COVID-19), de los cuales 27 perdieron la vida por la letal enfermedad respiratoria. Por eso, muchos han realizado protestas y han presentado reclamos formales.Los profesionales de este gremio denuncian que los han obligado a trabajar sin la debida protección, lo cual genera tensión en el personal médico.El enfermero Mike Gulick relató su caso y comentó que ha tomado medidas extremas, que incluyen pasar por un hotel a bañarse y lavar la ropa con desinfectante luego de cada jornada laboral, para que a su hogar no llegue el coronavirus, donde vive con su esposa y su hija de dos años.Gulick señaló que la situación es preocupante y denunció que la gerencia del hospital Providence Saint John`s, en Santa Mónica, California, dijo que era innecesaria la utilización de mascarillas y que no las distribuirían.La semana pasada, una enfermera en la sección de Gulick dio positivo para coronavirus por lo cual un grupo de médicos y enfermeras dijo a los directivos del centro asistencial que no entrarían a la salas de enfermos de Covid-19 sin las mascarillas. El hospital los suspendió, denunció el sindicato Nacional de Enfermería.La gestión del Gobierno estadounidense en la crisis provocada por COVID-19, ha desatado una ola de críticas dentro EE.UU., donde un gran número de ciudadanos y gobernadores han alertado de consecuencias catastróficas si el inquilino de la Casa Blanca sigue su actual política frente a la pandemia.