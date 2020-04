Rusia acepta ayuda de respiradores de EEUU y cancela desfile del 75 aniversario de la victoria por el Covid-19

16-04-20.- Rusia anunció hoy que acepta la oferta estadounidense de donar respiradores para los enfermos del coronavirus.

El presidente estadounidense Donald Trump había declarado el miércoles que estaba dispuesto a enviar los dispositivos porque "están pasando por tiempos difíciles en Moscú y los vamos a ayudar". Añadió que hace la misma oferta para otros países como Italia, España y Francia.

El vocero de la presidencia rusa Dmitry Peskov elogió como "muy positiva" la oferta de Trump. En una videoconferencia con periodistas, declaró que "Rusia definitivamente aceptará esta generosa oferta de ser necesario".

Por otra parte. el presidente ruso Vladimir Putin decidió este jueves aplazar el desfile militar para conmemorar la victoria sobre el nazismo del 9 de mayo de 1945, de la que este año se cumplen 75 años, a causa de la pandemia del coronavirus.

"Los riesgos vinculados con la epidemia, cuyo pico no habremos alcanzado (el 9 de mayo), son aún extremadamente elevados y eso no me permite autorizar los preparativos del desfile y del resto de los eventos masivos", declaró Putin durante un encuentro con su Consejo de Seguridad.

Por otro lado las autoridades de Rusia confirmaron hoy 3.448 nuevas infecciones por Covid-19, aumentando el número de contagios en el país a 27.938, solo en Moscú se produjeron 16.146 casos y marcó el quinto récord consecutivo de incrementos en un solo día.

Asimismo, pidieron a los rusos que observen todas las precauciones de seguridad, que salgan de casa sin una necesidad importante, que mantengan su distancia en lugares públicos y que usen mascarilla. El gigante tecnológico ruso Yandex comenzará a hacer pruebas de coronavirus a domicilio a los residentes de Moscú con 65 años o más.

*Con iformación de Agencias