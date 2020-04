Trump amenaza con cerrar ambas cámaras del Congreso y nombrar cargos sin supervisión del Legislativo

16-04-20.- El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con cerrar el Congreso si este sigue sin reunirse por la pandemia del Covid-19 y así poder nombrar cargos de su Administración sin la supervisión del Legislativo.



Trump apeló a un poder constitucional nunca antes utilizado para suspender las sesiones de la Cámara de Representantes y el Senado si estos no acuerdan reunirse o suspender su actividad por iniciativa propia.



Es la segunda vez esta semana que Trump reclama un poder ejecutivo sin precedentes ante la crisis sanitaria."Si la Cámara Baja no acepta esa suspensión ejerceré mi autoridad constitucional para cerrar ambas cámaras", advirtió Trump en la rueda de prensa del miércoles.



Se referiría al artículo II de la Constitución, que dice que el presidente "puede, en ocasiones extraordinarias, convocar a ambas cámaras, o cualquiera de ellas, y en caso de desacuerdo entre ellas, con respecto al tiempo de aplazamiento, puede aplazarlas a ese tiempo como él lo considere apropiado".



El Congreso sigue formalmente abierto aunque sin actividad, no permite a Trump nombrar a cargos automáticamente. "La práctica actual de abandonar la ciudad, mientras se realizan sesiones falsas pro forma, es un incumplimiento del deber que el pueblo estadounidense no puede permitirse durante esta crisis", dijo un airado Trump . "Es una estafa lo que hacen. Es una estafa y todos lo saben y así ha sido durante mucho tiempo", agregó el mandatario .

Por otro lado, las muertes por coronavirus en Estados Unidos superaron las 31.000 el jueves, mientras Donald Trump se prepara para anunciar normas para reabrir la economía de la nación.



*Coin información de EFE y AFP