Ministro de salud argentino sobre el Covid-19: “Vamos menos mal que otros países”

El ministro destacó que el sistema sanitario argentino se encuentra en mejores condiciones que hace dos meses para luchas contra la pandemia.

15.04.20 - El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que el sistema sanitario argentino tiene una capacidad de respuesta “mucho mejor” que hace dos meses e indicó que, afortunadamente, la mitad de las camas de cuidados intensivos disponibles se encuentran vacías por el momento.



A través de una videoconferencia con la comisión de Salud del Senado de la Nación, el funcionario sostuvo: “No digo que vamos bien, vamos menos mal que otros países. Eso es porque tomamos las medidas todas juntas”.



En tanto, destacó que el país comenzará a fabricar entre 120 y 130 respiradores por semana y que próximamente habrá “una tasa muy alta de respiradores por habitante”.



Por otro lado, se refirió a los test de casos: “El porcentaje de positividad de testeo ayer [por el martes] fue del 11,62%. La Organización Mundial de la Salud establece que si de cada diez casos se sabe que uno es positivo, implica que se está haciendo bien la relación muestras-positividad”.



Finalmente, señaló: “Claramente, por mucho que se trabaje en mejorar la respuesta de los servicios de salud, si uno no regula la demanda, no administra la forma en que se presentan los casos, ningún sistema puede dar respuesta, y cuando no hay respuesta se eleva tremendamente la letalidad”.

