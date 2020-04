Covid-19 en Colombia ya cobró la vida a 4 médicos sumado a la discriminación contra el personal de salud

15-04-20.-La pandemia del COVID-19 está causando estragos en el personal sanitario de Colombia, donde este miércoles se informó de la muerte de dos médicos en Cali, con lo cual son cuatro los galenos fallecidos en el país, y del contagio de diez trabajadores de una clínica en Pereira (centro).

El Gobierno no informó la identidad de las víctimas ni los centros en los que trabajaban los dos médicos por respeto a la intimidad de las familias.

Con estos casos son ya cuatro los médicos fallecidos en Colombia en tan solo cinco días ya que el pasado sábado murieron en Bogotá los doctores Carlos Fabián Nieto, de 33 años, que trabajaba en el servicio de urgencias de la Clínica Colombia, y William Gutiérrez, de 59, anestesista e intensivista del Centro Policlínico del Olaya.

Por otra parte, se han suscitado casos de discriminación de los que ha sido blanco personal de la salud en ese país

El caso más reciente ocurrió cuando una médica pretendía comprar alimentos para su familia en la ‘placita campesina’, frente a la terminal de transportes de esa ciudad, pero según testigos le fue impedido el ingreso por llevar su uniforme.

A esto se suma al caso ocurrido horas antes en la ciudad de Popayán, cuando personal médico pretendía entrar a un supermercado en el Centro Comercial Campanario y no se les permitió la entrada.

"¿En Tiendas Jumbo Colombia en Popayán no dejan ingresar a personal de la salud? Un acto de discriminación a quiénes entregan sus vidas para salvar las nuestras, cómo dueles país del olvido", denunció a través de sus redes sociales el concejal, Andrés Felipe Velasco.

El pánico está por todas partes. En Cartagena, por ejemplo, la Alcaldía Distrital y la Gobernación de Bolívar tuvieron que organizar, por separado, rutas de buses para enfermeras y médicos de los centros hospitalarios públicos, pues denunciaron que los discriminaban los conductores de servicio público, que al verlos en uniforme no paraban a recogerlos.

A varios médicos de Bucaramanga, los vecinos los han bajado del ascensor: "En mi casa soy el encargado de salir, cuando es estrictamente necesario, a comprar mercado y a botar la basura. Los vecinos me evaden cuando me ven transitando por el conjunto. Eso nos preocupa un poco porque no sabemos cómo irán a reaccionar más adelante. Por ahora, he pensado en salir de casa a la clínica sin uniforme ni maletín".

*Con información de Efe y agencias