(VIDEO) Autoridades de Ecuador dicen haber recogido más de 1.900 cadáveres en Guayaquil en dos semanas

14.04.20 - El Gobierno de Ecuador ha retirado más de 1.900 cuerpos de personas fallecidas en la ciudad de Guayaquil (oeste) en las últimas dos semanas, dijo Jorge Wated, coordinador de la Fuerza de Tarea Conjunta creada por el Ejecutivo para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus.



"Sin incluir lo que ha hecho el sistema mortuorio privado y las clínicas privadas, solo nosotros (Fuerza de Tarea) hemos llegado a recoger más de 1.900 personas fallecidas en dos semanas de trabajo", dijo el funcionario en una entrevista a radio Pichincha Universal.



Wated recordó que en tiempos normales toda la provincia del Guayas registra un promedio de 1.900 muertos al mes; sin embargo, durante la emergencia sanitaria la cifra ha sido superada en apenas 15 días y únicamente en su capital, Guayaquil.



El funcionario reconoció que en un principio los cuerpos eran embalados en fundas, para ser enterrados en los cementerios de la ciudad, epicentro de la pandemia en Ecuador.



Posteriormente se usaron ataúdes de cartón y ahora se usan féretros fabricados con madera, detalló.



Wated agregó que no cuenta con una partida presupuestaria para el trabajo que lidera.



"Yo he manejado cero recursos", aseguró, pues la única inversión realizada es la compra de un lote de terreno con capacidad para albergar 2.000 cadáveres, a través del Ministerio de Salud.



Según el funcionario, cada hoyo en ese cementerio podría costar unos 850 dólares, pero los entierros son gratuitos en medio de la pandemia.



Wated sostuvo que levantar cadáveres y sepultarlos es un proceso difícil, por lo que recién a 15 días de iniciadas las tareas se ha logrado normalizar la situación, con el apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911.



Hasta el lunes de la semana anterior, el personal demoraba 12 horas en retirar los cadáveres de las casas, el martes seis horas y, a partir del miércoles, "empezamos a levantar y sepultar al mismo tiempo", afirmó Wated.



La logística incluye la identificación de cadáveres a través de una línea telefónica y una plataforma digital para ese fin.



Los lugares exactos donde fueron enterrados los cuerpos pueden ser consultados a través de una página web.



A más de la demora en la recolección de cadáveres, de personas fallecidas o no por el COVID-19, los reclamos se han multiplicado en Guayaquil por extravíos de cadáveres.



Wated dijo que no se puede asegurar que eso haya ocurrido, pues aún hay personas sin vida en morgues móviles y en casas de salud.



Según datos oficiales, hasta el martes en Ecuador se han registrado 7.603 contagiados por coronavirus, 369 muertos y otros 436 probables por la misma causa.



De esa cifra oficial, 5.417 contagiados se encuentran en la provincia del Guayas y específicamente 4.077 en su capital, Guayaquil.

Video Fuente: France 24 Español