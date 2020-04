Trump no es rey para ordenar reapertura de actividades económicas, dice gobernador de Nueva York

14-04-20.-El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, rechazó el martes la aseveración de Donald Trump de que como presidente tiene autoridad "total" para ordenarle a los estados cuándo reanudar sus actividades económicas, pero también insistió en que "el presidente no tendrá batalla conmigo".

A. Cuomo, expresó que, si el presidente quiere una pelea, no la obtendrá con él, pues éste se encuentra más preocupado y en constante trabajo para lidiar con la crisis del COVID - 19. "Siempre he tenido una línea abierta de comunicación con él. Solo quiero aclarar mi posición: No voy a pelear con él", señaló.

"No tenemos rey en este país. No queríamos a un rey, así que tenemos una Constitución y elegimos al presidente", dijo Cuomo en su sesión informativa diaria.

El demócrata, cuyo estado se ha convertido en el epicentro de coronavirus en el país, refutó así la declaración de Trump de que cuando alguien es presidente de Estados Unidos, "su autoridad es total".

Ayer el presidente Trump aseguró que le compete a él y no a los gobernadores estatales decidir sobre el levantamiento de las medidas adoptadas para contener el brote, que limitan la actividad económica y con las que el Presidente no siempre se ha mostrado de acuerdo.

Hoy martes Trump anunció la creación de uno o varios comités que se encargarán de la reapertura del país norteamericano en las próximas semanas.

Estados Unidos sigue siendo el foco rojo de la Covid-19 y ya supera los 580.000 contagios con más de 23.600 muertes, la cifra de fallecimientos más alta del mundo hasta ahora. El Estado de Nueva York, el foco rojo mundial de la pandemia, ha registrado 778 fallecimientos nuevos en las últimas 24 horas.

*Con información de AP y agencias