Taiwán denuncia que la OMS ignoró su advertencia en diciembre sobre el coronavirus

14-04-20.-Taiwán acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ignorar una alerta que compartió con el organismo internacional en diciembre mediante la cual se establecía que el virus se transmitía de persona a persona y era altamente contagioso, según relata Financial Times.

De lo contrario, asegura que se hubiera podido agilizar la respuesta mundial a la pandemia. Según las autoridades sanitarias de Taipei, la OMS fue advertida de los posibles riesgos del coronavirus. Sin embargo, sus preocupaciones no fueron transmitidas a otros países.

Todo comenzó cuando los médicos de Taiwán escucharon, de sus colegas del resto de China, que el personal médico se estaba enfermando.

Entonces dedujeron que el virus se transmitía entre humanos por lo que inmediatamente lo informaron al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y también a las autoridades sanitarias chinas el 31 de diciembre de 2019.

El RSI es un acuerdo firmado entre 196 países y tiene como objetivo prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada.

A pesar de la advertencia por parte de Taiwán, según funcionarios del mismo gobierno, esta fue ignorada y no se compartió con otros países.

Este es el correo electrónico del pasado 31 de diciembre del 2019 que el gobierno de Taiwán envió a la OMS sobre la detección de una neumonía atípica a la China conocida como SARS con pacientes tratados de forma aislada, es decir, transmisión de persona a persona".

https://twitter.com/MOFA_Taiwan/status/1248871736914767872?s=20

Con esta declaración del ministro de Salud de Taiwán, Chen Shih-chung, denunció ante los medios la falta de acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuándo fueron avisados hace más de tres meses.

Taiwán no forma parte de la OMS por lo que consideran que son "víctimas de conjuras procedentes de China". No obstante, consideran que avisaron con bastante tiempo para que no se les omitiera una respuesta. En el correo enviado, informan de que tienen constancia de siete contagios en Wuhan y desean poder compartir toda la información posible para hacer frente a este virus".

La respuesta, según indican, no llegó. Después de esta publicación, adjuntando la documentación del correo, el presidente de la OMS, Tedros Adhanom, ha tildado de "racista" al gobierno taiwanés y, a su vez, su presidenta Tsai Ing-wen se ha opuesto a esta acusación: "Siempre nos hemos negado a este tipo de discriminación porque sabemos en primera persona lo que es sentirse totalmente aislado".

Las advertencias de Taiwán a la OMS no fueron pura coincidencia. De hecho, desde su capital, Taipéi, se tomaron muy seriamente esta pandemia desde el inicio. Actualmente, tienen 385 casos confirmados y sólo 6 muertos a pesar de la proximidad con Wuhan respecto de otros países europeos o americanos.

Por otra parte, China no reconoce a Taiwán como nación independiente y la considera como una provincia rebelde desde el año 1945.

*Con información de Agencias